09.05.2019, 07:05

Патрон Детской деревни SOS Кристи Каллас: доброта родителей не зависит от бедности или богатства

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rus.delfi.ee
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Siim Kallas
Siim KallasFoto: Tiit Blaat

На прошедшей в честь Дня матери конференции патрон Детской деревни SOS Кристи Каллас сказала, что деньги играют роль в воспитании детей, но не главную, поскольку доброта отца или матери не зависит от богатства или бедности.

”Я выросла в бедности, и моя жизнь началась драматично, поскольку, когда мне было 6 месяцев, мою семью депортировали. Я сама этой поездки в вагоне для скота не помню, но по прибытию в Красноярский край я была на краю смерти и выжила только благодаря хорошим людям. Но за это время я не потеряла самое важное — любовь мамы и бабушки”, — рассказала Кристи Каллас.

”В последнее время в Эстонии много говорят о детской бедности. Все больше родителей не справляются с воспитанием детей, и мы должны искать причины в более глубоких изменениях общества. Самым важным фактором в воспитании детей является время — время, которое родитель проводит вместе с ребенком. Именно оно стало на данный момент дефицитом. Если у родителей нет времени, то ребенок берет пример со сверстников или с более старших детей. Если ценности тех, с кого берут пример, искажены, то это приводит к конфликту дома”, — сказала Каллас.

”Почему у родителей нет доверительных отношений с детьми? Почему они не умеют их выстроить? Главная проблема — это нехватка времени, проведенного вместе. Детьми или не занимаются вовсе, или все их свободное время распланировано. На сегодняшний день каждый десятый ребенок чувствует, что у мамы нет на него времени. Если в 1994-м году в Детскую деревню приехали сироты, то теперь приезжают социальные сироты. У них есть по меньшей мере один родитель, который не может их воспитывать — основной причиной является алкоголь и наркотики, а также социальная беспомощность”, — сказала Каллас.

По словам Кристи Каллас, большой проблемой является и физическое наказание детей. ”По данным исследования Praxis, проведенного в 2018-м году, свыше 20% всех родителей считают физическое наказание приемлемым дисциплинарным методом. Они давали своим детям подзатыльники, шлепали их, одергивали или наказывали ремнем. Отношение к физическому наказанию становится все более терпимым. В тот момент, когда родитель физически наказывает ребенка, он сам находится в беде, ведь он не умеет вести себя по-другому. Это насилие передается дальше и распространяется в детском саду и в школе”.

На прошедшей в честь Дня матери конференции выступили министр науки и образования Майлис Репс, министр народонаселения Рийна Сольман, патрон SOS Lasteküla Кристи Каллас, настоятель прихода Яаниского и Тартуского университета Трийн Кяпп, психотерапевт Хайде Антсон, семейный терапевт Кайя Капста-Форрестер, предприниматель Майре Мильдер. В панельной дискуссии принялиучастие член Рийгикогу Рийна Сиккут, предприниматель Кристель Круустюк, журналист Тойво Тянавсуу и политик Марко Померантс.

Конференцию организовал фонд SA Väärtustades Elu (www.save.ee), под предводительством которого конференции в честь Дня матери и Дня отца проводятся уже с 2012-го года

Спонсорами конференции выступили Совет по налогу на азартные игры и Совет церквей Эстонии.

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