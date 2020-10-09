Патриотизм vs спокойствие: бегут ли белорусы в Эстонию от режима Лукашенко?

Еще в начале июня в Беларуси было неспокойно. Самый пик негодования режимом Александра Лукашенко пришелся на август - после объявления результатов выборов, которые жители страны посчитали сфальсифицированными. Митинги и различные акции продолжаются до сих пор. На воскресный марш каждое воскресенье стабильно выходят не менее 100 тысяч человек. Однако пока митингующие не добились своего — Лукашенко до сих пор у власти, а лидер оппозиции Светлана Тихановская не организовала новые выборы. В стране спад в экономике, люди лишились работы и деклариуемой Лукашенко стабильности. Можно предположить, что белорусы от безысходности начнут покидать родину. Эстония активно поддерживает мирные протесты и выделила 100 000 евро в фонд помощи свободной Беларуси. Стали ли жители Минска и других городов переезжать в Эстонскую Республику?

Визы и вид на жительство



В 2019 году с 1 июля по 1 октября 43 гражданина Республики Беларусь подали заявление на получение вида на жительство в Эстонии. В 2020 году немного больше — 59.

С визами совсем другая история. Есть две основные визы: краткосрочная виза С и долгосрочная виза D. Имея первую, в стране можно находиться 90 дней в течение 180 дней. Вторую — пребывание не ограничено в течение 12 месяцев.

Если в 2019 году за 4 месяца (июля-октябрь) на краткосрочную визу С подавало 3134 человека, то в 2020 году за этот же срок в 23 раза меньше — 135 граждан Беларуси.

"Краткосрочные визы предназначены в основном для туризма. Логично, что во время пандемии COVID-19 количество заявлений снизилось. В нынешней ситуации передвижение по Евросоюзу ограничено. Необязательные поездки не разрешены, чтобы не распространять вирус", — прокомментировала статистику для RusDelfi руководитель отдела гражданства и миграции Министерства внутренних дел Рутх Аннус. Также стоит добавить, что прибывшие из Беларуси туристы должны пробыть 14 дней в карантине.

С долгосрочными визами другая, но похожая ситуация. За 4 месяца в прошлом году в министерство поступило 422 заявления на визу. В 2020 году с июля по октябрь, во время самых активных акций протеста — 349. "Смотря на статистику, можно сказать, что количество желающих получить долгосрочную визу сократилось", — подтверждает Рутх Аннус.