Патриотизм vs спокойствие: бегут ли белорусы в Эстонию от режима Лукашенко?(36)
RusDelfi выяснил, хотят ли жители Республики Беларусь переезжать в Эстонию.
RusDelfi выяснил, хотят ли жители Республики Беларусь переезжать в Эстонию.
Еще в начале июня в Беларуси было неспокойно. Самый пик негодования режимом Александра Лукашенко пришелся на август - после объявления результатов выборов, которые жители страны посчитали сфальсифицированными. Митинги и различные акции продолжаются до сих пор. На воскресный марш каждое воскресенье стабильно выходят не менее 100 тысяч человек. Однако пока митингующие не добились своего — Лукашенко до сих пор у власти, а лидер оппозиции Светлана Тихановская не организовала новые выборы. В стране спад в экономике, люди лишились работы и деклариуемой Лукашенко стабильности. Можно предположить, что белорусы от безысходности начнут покидать родину. Эстония активно поддерживает мирные протесты и выделила 100 000 евро в фонд помощи свободной Беларуси. Стали ли жители Минска и других городов переезжать в Эстонскую Республику?
В 2019 году с 1 июля по 1 октября 43 гражданина Республики Беларусь подали заявление на получение вида на жительство в Эстонии. В 2020 году немного больше — 59.
С визами совсем другая история. Есть две основные визы: краткосрочная виза С и долгосрочная виза D. Имея первую, в стране можно находиться 90 дней в течение 180 дней. Вторую — пребывание не ограничено в течение 12 месяцев.
Если в 2019 году за 4 месяца (июля-октябрь) на краткосрочную визу С подавало 3134 человека, то в 2020 году за этот же срок в 23 раза меньше — 135 граждан Беларуси.
"Краткосрочные визы предназначены в основном для туризма. Логично, что во время пандемии COVID-19 количество заявлений снизилось. В нынешней ситуации передвижение по Евросоюзу ограничено. Необязательные поездки не разрешены, чтобы не распространять вирус", — прокомментировала статистику для RusDelfi руководитель отдела гражданства и миграции Министерства внутренних дел Рутх Аннус. Также стоит добавить, что прибывшие из Беларуси туристы должны пробыть 14 дней в карантине.
С долгосрочными визами другая, но похожая ситуация. За 4 месяца в прошлом году в министерство поступило 422 заявления на визу. В 2020 году с июля по октябрь, во время самых активных акций протеста — 349. "Смотря на статистику, можно сказать, что количество желающих получить долгосрочную визу сократилось", — подтверждает Рутх Аннус.
Беларусы не начали "бежать" в Эстонию. Это подтверждает статистика. Незначительно увечилось только количество заявлений на вид на жительство — на 16 человек больше. "Особых изменений, в сравнение с прошлым годом, мы не видим. Единственное отличие — туристические визы, количество которых сократилось из-за коронавируса", — резюмирует специалист Министерства внутренних дел.
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