"Патиссон пускай за 50 евро в день работает". Как соцсети RusDelfi реагируют на новость о съемках у Нолана

Про причастность к Голливуду Напомнило анекдот:

- Ты где работаешь?

- В аэропорту, туалеты мою.

- Ну и зачем тебе такая работа, брось её!

- ЧЁ! Вот так просто ВЗЯТЬ И уйти из авиации???!

Потом в кинотеатре смотреть фильм невозможно будет. Все будут орать вокруг ”Вон, вон смотри там слева моя рука и вон там”.

Имел опыт в Останкино, в Москве. 12 часов сидели, это тяжко, заплатили 300 рублей. 15 часов еще тяжелее. Allfilm могли бы платить хотя бы 10 евро в час, это все таки съемки фильма, а не дрова колоть.

Я бы туда за 50 не пошла. Это бред чистой воды. Есть норматив оплаты труда 4-5 евро в час… Это за 15 часов 60-75 евро. Плюс эта их еда. Вот тогда вообщем можно просто посидеть за 75 евро. И то я бы не пошла в массовку.

Ну, кто там еще хотел в Голливуд через Горхолл попасть? Налетай, торопись "лучший режиссер современности" ради вас приехал в эту страну а вы.

Как можно сидеть там столько часов в такую прекрасную погоду?

Посижу за 100€. Кому номер телефона дать?

Кормить надо нормально!

Причем тут американцы? Платит Эстония. Уверена, что они получают гораздо больше, просто людям платят так!

Деньги не пахнут,а предательство есть.

Патиссон пускай за 50 евро в день работает. (верное написание фамилии актера Паттинсон - прим. RusDelfi).

Бездельники