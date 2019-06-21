21.06.2019, 18:20

"Патиссон пускай за 50 евро в день работает". Как соцсети RusDelfi реагируют на новость о съемках у Нолана

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rus.delfi.ee
EST 18
Nolani filmivõtte rahvas
Nolani filmivõtte rahvasFoto: Margus Pahv

Новость о том, почему люди отказываются сниматься в фильме Нолана в Горхолле, вызвала большой интерес у читателей RusDelfi. Смотрите, что они написали об этом в нашем аккаунте Facebook и в комментариях.

  • Про причастность к Голливуду Напомнило анекдот:

- Ты где работаешь?

- В аэропорту, туалеты мою.

- Ну и зачем тебе такая работа, брось её!

- ЧЁ! Вот так просто ВЗЯТЬ И уйти из авиации???!

  • Потом в кинотеатре смотреть фильм невозможно будет. Все будут орать вокруг ”Вон, вон смотри там слева моя рука и вон там”.
  • Имел опыт в Останкино, в Москве. 12 часов сидели, это тяжко, заплатили 300 рублей. 15 часов еще тяжелее. Allfilm могли бы платить хотя бы 10 евро в час, это все таки съемки фильма, а не дрова колоть.
  • Я бы туда за 50 не пошла. Это бред чистой воды. Есть норматив оплаты труда 4-5 евро в час… Это за 15 часов 60-75 евро. Плюс эта их еда. Вот тогда вообщем можно просто посидеть за 75 евро. И то я бы не пошла в массовку.
  • Ну, кто там еще хотел в Голливуд через Горхолл попасть? Налетай, торопись "лучший режиссер современности" ради вас приехал в эту страну а вы.
  • Как можно сидеть там столько часов в такую прекрасную погоду?
  • Посижу за 100€. Кому номер телефона дать?
  • Кормить надо нормально!
  • Причем тут американцы? Платит Эстония. Уверена, что они получают гораздо больше, просто людям платят так!
  • Деньги не пахнут,а предательство есть.
  • Патиссон пускай за 50 евро в день работает. (верное написание фамилии актера Паттинсон - прим. RusDelfi).
  • Бездельники
  • …маленькая зарплата? Я в тяжелой промышленности работаю за такие деньги! Согласен посниматься, куда бежать?
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