10.01.2020, 15:57

Пассажиры утверждают, что водитель обзывал их "колхозом" и требовал деньги. Проблемы с автобусами ATKO продолжаются

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Puhumisreid Rannamõisas
ATKO bussFoto: Andres Putting

По имеющейся в распоряжении Delfi информации, водитель автобуса, выехавшего в среду в 13:20 из Таллинна в направлении Муналаскме, требовал с пассажиров деньги за выход из автобуса. ATKO занимается выяснением обстоятельств, водитель обвинения отрицает.

Пассажирка автобуса номер 107 Пилле Рийн Лепп сказала Delfi, что местами ситуация выглядела комично. Стиль вождения оставлял желать лучшего и у нее возникло подозрение, что водитель мог находиться под воздействием каких-то веществ, о чем женщина сообщила и в полицию.

Женщина также поделилась случаем в социальных сетях. ”Водитель — молодой русскоязычный мужчина. После остановки ”Bioloogia” он стал кричать на людей и требовать с желающих сойти на своей остановке по одному евро”, — написала она. К настоящему моменту пост ”расшерили” более 800 раз.

По словам Лепп, первым, с кого водитель спросил деньги, стал молодой парень, изъявивший желание выйти на остановке ”Pühaküla”. Парень заплатил евро и вышел. Следующий пассажир платить отказался и попросил пояснить, почему он должен это делать. ”Водитель стал кричать, что он ведь должен остановиться и его выпустить”. На следующей остановке должна была выходить сама Лепп. Она говорит, что нажала стоп-кнопку, автобус остановился, но водитель погрузился в свой телефон и дверь так и не открыл. По словам женщины, она вежливо попросила его открыть дверь, на что он потребовал деньги. В итоге женщина все-таки платить не стала, но была так шокирована, что даже не помнит, как сошла с автобуса.

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”Водитель автобуса обозвал нас ”колхозом”. Кричал, что ему надоело бесплатно возить колхозников и останавливаться на каждой остановке”, — рассказала Delfi другая пассажирка автобуса, Лаура. Женщина даже сначала боялась выходить на своей остановке и подумывала о том, чтобы доехать до конечной. ”Но я все-таки решила выйти на своей остановке и услышала от него, что я тоже ”колхоз”, который ездит бесплатно”, — вспоминает она.

”По словам водителя, представленная в жалобе информация не соответствует действительности. Мы проводим внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, и если информация все же подтвердится, то мы прекратим договор с данным водителем”, — ответили в Atko Grupp на запрос Delfi.

Исполнительный директор Северо-Эстонского центра общественного транспорта Велло Йыгисоо сказал, что они в курсе ситуации и также ждут от ATKO разъяснений. Примечательно, что центр уже пытался отказаться от услуг ATKO в западном регионе, но, как видим, безрезультатно. Проблемы продолжаются.

О намерении расторгнуть договор в связи с многочисленными жалобами центр сообщил еще в сентябре, но ATKO была не согласна и обратилась в суд. В связи с тем, что процесс идет, AKTO продолжает осуществлять обслуживание линий. Более подробных комментариев по этому поводу Йыгисоо пока дать не может.

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