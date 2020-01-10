Пассажиры утверждают, что водитель обзывал их "колхозом" и требовал деньги. Проблемы с автобусами ATKO продолжаются

”Водитель автобуса обозвал нас ”колхозом”. Кричал, что ему надоело бесплатно возить колхозников и останавливаться на каждой остановке”, — рассказала Delfi другая пассажирка автобуса, Лаура. Женщина даже сначала боялась выходить на своей остановке и подумывала о том, чтобы доехать до конечной. ”Но я все-таки решила выйти на своей остановке и услышала от него, что я тоже ”колхоз”, который ездит бесплатно”, — вспоминает она.
”По словам водителя, представленная в жалобе информация не соответствует действительности. Мы проводим внутреннее расследование, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, и если информация все же подтвердится, то мы прекратим договор с данным водителем”, — ответили в Atko Grupp на запрос Delfi.
Исполнительный директор Северо-Эстонского центра общественного транспорта Велло Йыгисоо сказал, что они в курсе ситуации и также ждут от ATKO разъяснений. Примечательно, что центр уже пытался отказаться от услуг ATKO в западном регионе, но, как видим, безрезультатно. Проблемы продолжаются.
О намерении расторгнуть договор в связи с многочисленными жалобами центр сообщил еще в сентябре, но ATKO была не согласна и обратилась в суд. В связи с тем, что процесс идет, AKTO продолжает осуществлять обслуживание линий. Более подробных комментариев по этому поводу Йыгисоо пока дать не может.
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