Пассажиры утверждают, что водитель обзывал их "колхозом" и требовал деньги. Проблемы с автобусами ATKO продолжаются

Пассажирка автобуса номер 107 Пилле Рийн Лепп сказала Delfi, что местами ситуация выглядела комично. Стиль вождения оставлял желать лучшего и у нее возникло подозрение, что водитель мог находиться под воздействием каких-то веществ, о чем женщина сообщила и в полицию.

Женщина также поделилась случаем в социальных сетях. ”Водитель — молодой русскоязычный мужчина. После остановки ”Bioloogia” он стал кричать на людей и требовать с желающих сойти на своей остановке по одному евро”, — написала она. К настоящему моменту пост ”расшерили” более 800 раз.

По словам Лепп, первым, с кого водитель спросил деньги, стал молодой парень, изъявивший желание выйти на остановке ”Pühaküla”. Парень заплатил евро и вышел. Следующий пассажир платить отказался и попросил пояснить, почему он должен это делать. ”Водитель стал кричать, что он ведь должен остановиться и его выпустить”. На следующей остановке должна была выходить сама Лепп. Она говорит, что нажала стоп-кнопку, автобус остановился, но водитель погрузился в свой телефон и дверь так и не открыл. По словам женщины, она вежливо попросила его открыть дверь, на что он потребовал деньги. В итоге женщина все-таки платить не стала, но была так шокирована, что даже не помнит, как сошла с автобуса.