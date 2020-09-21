Пассажир севшего на мель парома Viking Line: корабль кренится, сигнализация орет, подумал, надо выбираться отсюда

- Сейчас мы находимся в Мариехамне, релаксируем, — говорит Сергей. — Мест всем хватило, отелей тут много. На корабле было всего 230 человек или около того, так что разместили всех без проблем. Всегда был на Алландах проездом, а тут есть возможность немного погулять, так что пользуюсь.
- Когда продолжите путь?
- Тут всё сложно. Я водитель большой машины. Судно сейчас стоит у берега. Его воткнули в берег, чтобы не затонуло. Наши логисты связались с компанией Viking Line, там объяснили, что водолазы исследуют повреждения, потом, очевидно, будет произведен ремонт. Потом, по опыту моих коллег, которые попадали в похожие ситуации, могу сказать, что судно отправится в порт отправления. Там должны сгрузить наши машины — машин довольно много, есть шведские ”сцепки” по 26 метров, так что мест в порту Мариенхама точно не хватит, значит, это будет сделано в Турку. Это займет больше суток, а вот точнее сказать сложно.
- Как пережили сам момент аварии? Страшно было?
- Я не спал, просто лежал в каюте, полночи перед этим ехал из Хельсинки до Турку. Думал, посплю до 12 или до часу. Тут удар сильный и скрежет. Думаю, что-то не в порядке. У меня по четыре парома в неделю, знаю, что такого быть не должно. И паром начал крениться. Сначала девушка по громкой связи говорила только по-фински и по-шведски и только через некоторое время начали объявлять по-английски, что же случилось и пригласили пассажиров наверх, на 9-ю палубу. И включили сигнализацию — аварийную, которую ни с чем не спутаешь. Стало немного жутковато. Корабль кренится, сигнализация орет. Думаю, ну надо вылазить отсюда. Наверху нас дополнительно попросили не волноваться и даже немного покормили. Потом к парому подошли полицейские или пограничные катера, нас на них перегрузили и отправили на берег. Там уже ждали автобусы, которые отвезли нас в школу.
- В школу-то зачем?
- Всем нужно было пройти идентификацию, удостоверить свою личность. У большинства водителей не только вещи, но и документы остались в машинах, а машины остались на пароме. Теперь вот думаю, что надо хотя бы фото ID-карты носить с собой. Хотя с нами, теми у кого евросоюзовские паспорта, проблем не было: называешь личный код, у полицейских есть база, тебя пробивают и всё. А вот с россиянами было сложнее. Кажется, им пришлось ждать консула. После процедуры идентификации всех развезли по отелям. Теперь ждем, когда можно будет продолжить путь.
Малыша на свадьбе убило каменным столом
Ефремов получил прощение от матери погибшего Захарова
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Причина нашествия змей в Тверской области