Пассажир севшего на мель парома Viking Line: корабль кренится, сигнализация орет, подумал, надо выбираться отсюда

- Сейчас мы находимся в Мариехамне, релаксируем, — говорит Сергей. — Мест всем хватило, отелей тут много. На корабле было всего 230 человек или около того, так что разместили всех без проблем. Всегда был на Алландах проездом, а тут есть возможность немного погулять, так что пользуюсь.

- Когда продолжите путь?

- Тут всё сложно. Я водитель большой машины. Судно сейчас стоит у берега. Его воткнули в берег, чтобы не затонуло. Наши логисты связались с компанией Viking Line, там объяснили, что водолазы исследуют повреждения, потом, очевидно, будет произведен ремонт. Потом, по опыту моих коллег, которые попадали в похожие ситуации, могу сказать, что судно отправится в порт отправления. Там должны сгрузить наши машины — машин довольно много, есть шведские ”сцепки” по 26 метров, так что мест в порту Мариенхама точно не хватит, значит, это будет сделано в Турку. Это займет больше суток, а вот точнее сказать сложно.

- Как пережили сам момент аварии? Страшно было?

- Я не спал, просто лежал в каюте, полночи перед этим ехал из Хельсинки до Турку. Думал, посплю до 12 или до часу. Тут удар сильный и скрежет. Думаю, что-то не в порядке. У меня по четыре парома в неделю, знаю, что такого быть не должно. И паром начал крениться. Сначала девушка по громкой связи говорила только по-фински и по-шведски и только через некоторое время начали объявлять по-английски, что же случилось и пригласили пассажиров наверх, на 9-ю палубу. И включили сигнализацию — аварийную, которую ни с чем не спутаешь. Стало немного жутковато. Корабль кренится, сигнализация орет. Думаю, ну надо вылазить отсюда. Наверху нас дополнительно попросили не волноваться и даже немного покормили. Потом к парому подошли полицейские или пограничные катера, нас на них перегрузили и отправили на берег. Там уже ждали автобусы, которые отвезли нас в школу.

- В школу-то зачем?

- Всем нужно было пройти идентификацию, удостоверить свою личность. У большинства водителей не только вещи, но и документы остались в машинах, а машины остались на пароме. Теперь вот думаю, что надо хотя бы фото ID-карты носить с собой. Хотя с нами, теми у кого евросоюзовские паспорта, проблем не было: называешь личный код, у полицейских есть база, тебя пробивают и всё. А вот с россиянами было сложнее. Кажется, им пришлось ждать консула. После процедуры идентификации всех развезли по отелям. Теперь ждем, когда можно будет продолжить путь.