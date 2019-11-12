ПАСЕ защищает права человека. Да, теперь это будет делать Урмас Рейтельманн(48)
Сегодня Рийгикогу одобрил кандидатуру Урмаса Рейтельмана (EKRE) — его назначили представителем Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Сегодня Рийгикогу одобрил кандидатуру Урмаса Рейтельмана (EKRE) — его назначили представителем Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Рейтельмана поддержали почти все депутаты от Центристской партии, EKRE и партии Isamaa: 52 голоса за. 44 члена Рийгикогу проголосовали против.
Из центристов не проголосовали два депутата: Мария Юферева-Скуратовски и Михаил Стальнухин. (Хотя они присутствовали в зале). Из Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс проголосовала против. Она единственный член правящей коалиции, которая не видит Урмаса Рейтельмана представителем Эстонии в ПАСЕ. Михаил Лотман (Isamaa) воздержался.
Куда его выбрали?
Совет Европы — содействует в сотрудничестве в области прав человека, конституционного права, культурного взаимодействия. В него входят 47 государств.
Цель Совета Европы — обеспечение и защита прав человека.
ПАСЕ — одно из ведомств Совета Европы. ПАСЕ консультирует, выпускает резолюции и дает рекомендации. Выслушивает доклады стран-участниц. Следит за соблюдением стандартов демократии.
Страна-член Совета обязуется следовать принятой в 1953 году европейской Конвенции по защите прав и свобод; например, именно эта конвенция обязала Россию после вступления в Совет Европы ввести мораторий на смертную казнь, пишет "Медуза".
Беларусь не состоит в Совете Европы, так как там смертная казнь до сих пор действует.
Чем популярен Рейтельманн?
Права эстоноземельцев теперь будет представлять человек, который однажды оскорбил по национальному признаку четверть населения страны.
На пике миграционного кризиса в 2015 году тогда занимавшийся организацией связей с общественностью Кайтселийта Рейтельманн написал:
"В Эстонии паразитируют 300 000 тибл, которые здесь не адаптировались, как можно сделать людьми эти миллионы рвущихся сюда ленивых тараканов?" — спрашивал 4 года назад представитель Эстонии в европейской структуре, где главная задача — защищать права человека, не разделяя их по расе, полу и национальности.
Рейтельмана поддержали:
Центристская фракция: Дмитрий Дмитриев, Андрей Коробейник, Михаил Корб, Игорь Кравченко, Наталия Маллеус, Мартин Репинский, Виктор Васильев, Энн Ээсмаа, Кайдо Хёвельсон, Марек Юргенсон, Калев Калло, Яанус Карилайд, Сирет Котка-Репински, Оудекки Лооне, Ааду Муст, Тынис Мёльдер, Аннели Отт, Пеэтер Рахнель, Керсти Сарапуу, Эрки Сависаар, Тармо Тамм, Марика Туус-Лаул и Марко Шорин.
Isamaa: Хейки Хепнер, Сийм Кийслер, Айвар Кокк, Тармо Крузимяэ, Андрес Метсоя, Юллар Сааремяэ, Хелир-Валдор Сеэдер, Свен Сестер, Прийт Сибул и Раймо Тамм.
EKRE: Мэрри Арт, Рихо Брейвель, Пеэтер Эрнитс, Урмас Эспенберг, Калле Грюнталь, Хелле-Мооника Хельме, Руубен Каалеп, Тийт Кала, Уно Каскпейт, Керт Кинго, Лео Куннас, Алар Ланеман, Сийм Похлак, Анти Пооламетс, Пауль Пуустусмаа, Хенн Пыллуаас, Урмас Рейтельманн, Кай Риммель и Яак Валге.
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