ПАСЕ защищает права человека. Да, теперь это будет делать Урмас Рейтельманн

Рейтельмана поддержали почти все депутаты от Центристской партии, EKRE и партии Isamaa: 52 голоса за. 44 члена Рийгикогу проголосовали против.

Из центристов не проголосовали два депутата: Мария Юферева-Скуратовски и Михаил Стальнухин. (Хотя они присутствовали в зале). Из Isamaa Виктория Ладынская-Кубитс проголосовала против. Она единственный член правящей коалиции, которая не видит Урмаса Рейтельмана представителем Эстонии в ПАСЕ. Михаил Лотман (Isamaa) воздержался.

Куда его выбрали?

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