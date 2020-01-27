ПАСЕ обсудит права человека, демократию и принципы верховенства права

Обязанности руководителя делегации исполняет Райво Тамм. По его словам, крайне важно, как именно поведут себя участники ассамблеи, когда за одним столом вновь соберутся все государства-члены ПАСЕ и начнут политический диалог. ”ПАСЕ должна активнее сосредоточиться на своих основных ценностях: правах человека, демократии и принципах верховенства права”, — сказал Тамм.

По словам члена делегации Ээрика-Нийлеса Кросса, и на этой сессии продолжится кризис доверия, начавшийся в ПАСЕ с возвращением делегации Российской Федерации. ”Очень много обсуждений на несущественные темы. Насущные вопросы обсуждаются мало, — сказал Кросс. — Задача делегации Эстонии — способствовать серьезным, честным и лишенным двойных стандартов дебатам в ПАСЕ. Планируем следовать этой идее и на этот раз”.

В среду Кросс примет участие в сопряженном с сессией мероприятии, где речь пойдет о политических заключенных в России и возможностях Совета Европы отреагировать на данную ситуацию.

Основными темами этой сессии ПАСЕ станут: процедура совместного рассмотрения ПАСЕ (совместное производство Комитета министров и Ассамблеи в ответ на серьезное нарушение государством-членом проистекающих из устава обязанностей), работа демократических институтов Польши и сообщения о политических заключенных в Азербайджане.