ПАСЕ обсудит права человека, демократию и принципы верховенства права

На этой неделе делегация Эстонии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) примет участие в заседании ассамблеи, которое пройдет в Страсбурге. Среди прочего, на заседании планируется обсудить продление полномочий России и работу демократических институтов Польши.
Обязанности руководителя делегации исполняет Райво Тамм. По его словам, крайне важно, как именно поведут себя участники ассамблеи, когда за одним столом вновь соберутся все государства-члены ПАСЕ и начнут политический диалог. ”ПАСЕ должна активнее сосредоточиться на своих основных ценностях: правах человека, демократии и принципах верховенства права”, — сказал Тамм.
По словам члена делегации Ээрика-Нийлеса Кросса, и на этой сессии продолжится кризис доверия, начавшийся в ПАСЕ с возвращением делегации Российской Федерации. ”Очень много обсуждений на несущественные темы. Насущные вопросы обсуждаются мало, — сказал Кросс. — Задача делегации Эстонии — способствовать серьезным, честным и лишенным двойных стандартов дебатам в ПАСЕ. Планируем следовать этой идее и на этот раз”.
В среду Кросс примет участие в сопряженном с сессией мероприятии, где речь пойдет о политических заключенных в России и возможностях Совета Европы отреагировать на данную ситуацию.
Основными темами этой сессии ПАСЕ станут: процедура совместного рассмотрения ПАСЕ (совместное производство Комитета министров и Ассамблеи в ответ на серьезное нарушение государством-членом проистекающих из устава обязанностей), работа демократических институтов Польши и сообщения о политических заключенных в Азербайджане.
Депутаты парламентов также обсудят свободу СМИ и безопасность журналистов. В повестку дня включен рапорт на тему ”Демократия взломана? Как реагировать?”. С докладами выступят президенты Молдовы и Грузии, министр иностранных дел Грузии, президент Комитета министров и новый генеральный секретарь Совета Европы. Возможно, на заседании также будут рассмотрены последние события в Ливии и на Ближнем Востоке, а также нарушения прав человека и принципов демократии в Турции.
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