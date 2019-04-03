Партнеры по будущей коалиции сегодня делили министерские портфели

Финал коалиционных переговоров близок: сегодня центристы, отечественники и консерваторы обсудили распределение министерских портфелей и высоких постов, сообщает rus.err.ee.
По всей видимости пост спикера Рийгикогу достанется члену Консервативной народной партии Эстонии Хенну Пыллуаасу, который сегодня как раз присматривался к новой должности, передает "Актуальная камера".
"Мы обсуждали сегодня, какие будут возможности по распределению министерских постов. До конца ещё не дошли, потому что там не только министерские портфели, но ещё и комиссии в Рийгикогу, делегации в парламентской ассамблеи Европы и целый ряд других", — рассказал председатель Консервативной народной партии Март Хельме.
К сожалению, никто из участников переговоров не соглашается открыть сегодня подробности, однако Март Хельме не исключил, что министерские посты получат все три председателя коалиционных партий.
"Председатели партий заседают ещё сегодня, будут заседать и в пятницу. И затем выступят перед советами уполномоченных своих партий и сделают перед ними официальные заявления", — пояснил член правления Центристской партии Яанус Карилайд.