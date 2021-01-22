Партия зеленых начнет собирать подписи против строительства АЭС в Эстонии

На прошедшем в четверг собрании Партии зеленых была одобрена формулировка народного начинания по теме атомной энергетики — АЭС не место в Эстонии.
Зеленые напомнили, как в 1991 году был провозглашен мораторий на атомную энергию до 2000 года. Своим новым начинанием они призывают новое правительство провозгласить подобный мораторий — например, до 2040 года.
"Технологии еще не продвинулись настолько, чтобы можно было говорить о безопасном, экологичном и устойчивом производстве [атомной энергии]. АЭС? Сегодня НЕТ!", — объяснили свою позицию зеленые, добавив, что Эстония слишком маленькая для создания на ее территории АЭС.
Петицию Партии зеленых можно обсуждать в течение трех дней на портале rahvaalgatus.ee. После этого начнется сбор подписей в ее поддержку. Если она соберет 1000 подписей, то отправится на рассмотрение в Рийгикогу.
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