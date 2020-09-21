Партия реформ решила инициировать вотум недоверия Мартину Хельме

Оппозиционная Партия реформ решила инициировать вотум недоверия министру финансов от Консервативной народной партии (EKRE) Мартину Хельме из-за договора с адвокатским бюро Freeh Sporkin & Sullivan.
Возможность вынесения вотума реформисты обсуждали уже на прошлой неделе, но тогда решили дать министру возможность разъяснить свою позицию на совместном заседании спецкомиссий по контролю госбюджета и по борьбе с коррупцией, передает rus.err.ee.
"Да, мы начали составлять заявление о выражении вотума недоверия и собирать подписи. Для нас важно, чтобы Мартин Хельме перестал как можно быстрее наносить ущерб эстонскому государству", — прокомментировала председатель Партии реформ Кая Каллас.
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