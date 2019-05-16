Партия реформ предлагает повысить доступность услуг дежурного врача в Таллинне по вечерам и в выходные дни

Фракция Партии Реформ в Таллинском городском собрании инициирует сегодня законопроект, согласно которому услуги дежурного врача должны быть доступны для горожан в каждой части города по вечерам до 22.00 и во всем Таллинне по выходным. Также будет сделано предложение Таллинской горуправе объединить дигирегистратуры всех медицинских учреждений Таллинна в одну общую дигирегистратуру.
"Наша цель — улучшить доступность врачебной помощи в Таллинне. Не все и не всегда могут себе позволить пойти к врачу в рабочее время, и зачастую люди просто решают не идти. Последствия неутешительны как для здоровья людей, так и для общества в целом. В результате люди обращаются в центры экстренной медицинской помощи, или еще хуже — проблемы со здоровьем усугубляются. Например, в 2017 году 49% случаев обращения в ЕМО являются случаями, которые находятся в компетенции семейного врача. 65% случаев обращения в ЕМО — это случаи, при которых по каким-то причинам человек не обратился к семейному врачу, хотя именно семейный врач мог бы помочь в нужное время. Результат таков, что ЕМО перегружен работой, и, соответственно, время ЕМО тратится на то, чтобы решать не те экстренные и опасные проблемы, для которых был создан ЕМО, а те, с которыми мог бы справиться семейный врач.
В связи со всем, сказанным выше, Таллинская горуправа должна начать переговоры с Больничной Кассы и Министерством социальных дел, а также учесть мнение Общества семейных врачей Эстонии (Eesti Perearstide Selts), чтобы в результате услуги дежурного врача стали доступны для горожан в каждой части города по вечерам до 22.00 и во всем Таллинне по выходным. Обращаю внимание на то, что в расчет взята и обратная связь, полученная от специалистов социальной сферы и от тех, кто предлагает медицинские услуги. Позитивно то, что помимо общественного сектра готова предложить услугу дежурного врача частная клиника Medicum, публично заявив, что если бы был заказ на услугу дежурного врача в вечернее время, то нашлась бы возможность помочь людям в Ласнамяэ, Кесклинна и Пирита или всем горожанам в их собственном доме", — ознакомил с законопроектом председатель фракции Партии Реформ в Таллинском горсобрании Кристен Михал.
"Еще одно важное задание горуправе Таллинна — следует объединить дигирегистратуры всех медицинских учреждений Таллинна в одну общую дигирегистратуру. Создание общегосударственной дигирегистратуры уже началось, однако еще не готово. Если мы хотим, чтобы дигирегистратура реально работала, то в ней следует объединить все медицинские учреждения Эстониии", — сказал в своём комментарии замещающий депутат Таллинского горсобрания, семейный врач Ээро Мерилинд.
Первый законопроект был представлен со стороны фракции Партии Реформ ещё в ноябре 2018 года. Частично он был поддержан, однако уже 7 февраля на голосовании в горсобрании центристы проголосовали против. Новый закон предусматривает предоставление услуг дежурного врача для горожан в каждой части города по вечерам до 22.00 и во всём Таллинне по выходным.
По данным аудита Госконтроля от 23 октября 2018 года, в 2017 году 49% случаев обращения в ЕМО являются случаями, которые находятся в компетенции семейного врача, то есть пациенты обращались в ЕМО с проблемами, с которыми помог бы справиться семейный врач, однако его услуги не были доступны для пациентов.
Также Госконтроль приводит данные о том, что ЕМО перегружен работой, и, соответственно, время ЕМО тратится на то, чтобы решать не те экстренные и опасные проблемы, для которых был создан ЕМО, а те, с которыми мог бы справиться семейный врач.
По оценке аудита, одной из причин возникшей ситуации является несоответствие качества и доступности помощи семейного врача. 40% пациентов с несложными медицинскими жалобами объясняют своё обращение в ЕМО именно тем, что в вовремя они не смогли попасть на приём к семейному врачу. 25% пациентов по разным причинам не захотели обращаться к семейному врачу. И, ко всему прочему, в Эстонии только 9% семейных врачей, которые осуществляют приём в нерабочее время. При этом их распределение по территории страны неоднородно.