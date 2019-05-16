Партия реформ предлагает повысить доступность услуг дежурного врача в Таллинне по вечерам и в выходные дни

В связи со всем, сказанным выше, Таллинская горуправа должна начать переговоры с Больничной Кассы и Министерством социальных дел, а также учесть мнение Общества семейных врачей Эстонии (Eesti Perearstide Selts), чтобы в результате услуги дежурного врача стали доступны для горожан в каждой части города по вечерам до 22.00 и во всем Таллинне по выходным. Обращаю внимание на то, что в расчет взята и обратная связь, полученная от специалистов социальной сферы и от тех, кто предлагает медицинские услуги. Позитивно то, что помимо общественного сектра готова предложить услугу дежурного врача частная клиника Medicum, публично заявив, что если бы был заказ на услугу дежурного врача в вечернее время, то нашлась бы возможность помочь людям в Ласнамяэ, Кесклинна и Пирита или всем горожанам в их собственном доме", — ознакомил с законопроектом председатель фракции Партии Реформ в Таллинском горсобрании Кристен Михал.

"Еще одно важное задание горуправе Таллинна — следует объединить дигирегистратуры всех медицинских учреждений Таллинна в одну общую дигирегистратуру. Создание общегосударственной дигирегистратуры уже началось, однако еще не готово. Если мы хотим, чтобы дигирегистратура реально работала, то в ней следует объединить все медицинские учреждения Эстониии", — сказал в своём комментарии замещающий депутат Таллинского горсобрания, семейный врач Ээро Мерилинд.

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