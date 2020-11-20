Партия реформ и соцдемы вотум недоверия Майлис Репс обсуждать не спешат

Напомним, что во вторник издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму. После этой публикации вспыхнул скандал.

Один из лидеров Эстонской народной консервативной партии (EKRE) Март Хельме в интервью финской радиостанции заявил, что в случае голосования по вотуму недоверия Майлис Репс, парламентская фракция EKRE не считает для себя возможным поддержать министра-центриста.

В связи с этим портал Delfi задал лидеру крупнейшей оппозиционной партии вопрос: планирует ли Партия реформ ставить в Рийгикогу вопрос о недоверии Майлис Репс?

- Во-первых, нужно точно понимать, что он сказал. То, что они не считают возможным поддержать Майлис Репс означает, что они просто воздержатся от голосования по вотуму. А это означает, что вотум в любом случае не пройдет, потому что для этого нужно собрать 51 голос.

Это для EKRE - это удобный способ маневра перед своими избирателями: с одной стороны они говорят, что не поддержат, но на самом деле у них нет никакого желания чего-то менять.

- Как вы считаете - Майлис Репс должна подать в отставку?

- Ранее в политической культуре Эстонии за это подавали в отставку. В той политической культуре, к которой Партия реформ хотела бы находиться, то есть политической культуре Северных стран, в европейском культурном пространстве, выход из таких проблем ведет к отставке министра, да.

- Повторим вопрос: Партия реформ не планирует выносить вопрос вотума недоверия Майлис Репс?

- Мы это не обсуждали. Вотум недоверия. Но то, что я читаю в Delfi, так как EKRE этого хочет, то пусть, с моей точки зрения, идут и это делают.

- Вы тогда присоединитесь?

- Мы уже их [вотумов] немало инициировали. Напомню, что только в прошлый понедельник Мартин Хельме сказал, что их с нашей стороны было очень много, что другого мы не умеем. Теперь и они могут показать, что умеют. Пожалуйста.