Партия реформ готовит вотум недоверия Марту Хельме

Каллас говорит, что не может допустить того ущерба, который министр наносит своей деятельностью.

"В течение этих двух недель, когда новое правительство находится у власти, министр внутренних дел Март Хельме нанес огромный ущерб репутации эстонского государства. Такому человеку нельзя доверять ни как министру внутренних дел, ни как заместителю премьер-министра", — пояснила в четверг глава парламентской фракции Партии реформ Кая Каллас.

По ее словам, реформисты будут искать поддержки своей инициативы среди всех членов Рийгикогу, пишет rus.err.ee.

Для того, чтобы инициировать выражение недоверия правительству, премьер-министру или министру, необходимо заручиться подписями по крайней мере одной пятой членов Рийгикогу. У Партии реформ в парламенте 34 мандата.

Однако вотум недоверия пройдет лишь в том случае, если его поддержит как минимум 51 депутат из 101. У оппозиционных Партии реформ и Социал-демократической партии на двоих 44 мандата.