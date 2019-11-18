Партия Кристины Оюланд приказала долго жить

Общее собрание Партии народного единства (Rahva Ühtsuse Erakonna — RÜE) приняло решение о прекращении деятельности этой политической организации. Наиболее активные члены партии продолжат работу в рамках целевого учреждения "Euroopa rahvusrinne" ("Европейский национальный фронт").
"RÜE была создан во времена, когда высокомерие власти Партии реформ под руководством Ансипа, перешагнуло планку терпения общества. Нашей целью было привести в политику новых людей и свежее мышление", — пояснила Кристина Оюланд.
"Самым большим нашим вкладом было то, что при поддержке народа мы смогли удержать двери Эстонии закрытыми перед лицом брюссельских квот на прием беженцев. Собранные RÜE 19 000 подписей были отправлены в Брюссель и переданы в Рийгикогу, где комиссия по европейским делам обсуждала возможность массовой иммиграции в Эстонию", — добавила Оюланд.
"Активные члены партии продолжат деятельность в рамках целевого учреждения, деятельность которого сосредоточена на том, чтобы сохранить Эстонию как место, где коренные европейцы могли себя чувствовать защищенными", — говорится в пресс-релизе партии.
"Целевое учреждение продолжит деятельность по защите Эстонии против вторжения в Эстонию культур из-за пределов Европы, а также массовой иммиграции".
Партия народного единства была основана в 2014 году бывшей реформисткой и экс-главой МИД Эстонии Кристийной Оюланд
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