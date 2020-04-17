Партия EKRE сообщила имя кандидата на пост министра внешней торговли и инфотехнологий

Председатель EKRE и министр внутренних дел Март Хельме сказал, что Сием уже провел встречу с премьер-министром Юри Ратасом, который отвезет в Кадриорг необходимые документы на отставку Каймара Кару и вступление в должность Сиема.

"Рауль Сием — проверенный человек, у него многолетний политический опыт, длительный партийный стаж, это человек, которому я доверяю", — сказал Март Хельме.

Рауль Сием является советником министра внутренних дел и представителем EKRE в Комиссии по надзору за финансированием партий.

Сием родился 5 июня 1973 года, член EKRE со 2 августа 2016 года. На местных выборах 2017 года он был первым номером EKRE в волости Раэ. Сием набрал 164 голоса и был выбран в волостное собрание.

Как уже сообщалось, в пятницу партия EKRE объявила о том, что отзывает Каймара Кару с поста министра внешней торговли и технологий.

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