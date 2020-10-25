Партия Eesti 200 поддержала петицию об однополых браках

"Eesti 200 выступает равные права в браке для всех жителей страны", — говорится в распространенном партией пресс-релизе.

"Мы хотим работать со счастливыми людьми во имя Эстонии, и защита прав меньшинств — шаг в этом направлении".

Партия отмечает, что Эстония должна быть страной, где все жители имеют равные основные права — в том числе право на создание семьи и заключение брака.

Поэтому Eesti 200 присоединяется к инициативе Зеленых и призывает всех эстоноземельцев отдать свои подписи за петицию.

По состоянию на утро воскресенье (9.30) петицию подписали 16 893 человека.

Приводим текст петиции:

"Петиция об изменении Закона о семье

Уважаемое Рийгикогу

Зелёные Эстонии и нижеподписавшиеся предлагают Рийгикогу изменить дискриминирующий однополые пары Закон о семье, чтобы обеспечить конституционное право на равное обращение.

Подписавшиеся считают, что в в законе о семье брак следует установить как союз двух людей, независимо от их пола.

Параграф § 12. Конституции Эстонской Республики предписывает, что перед законом все равны. Никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной, расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам".