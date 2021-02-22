Партии отменяют запланированные на День независимости мероприятия. Исключением является EKRE(1)
Единственной партией, которая планирует отметить очередную годовщину ЭР проведением общественных мероприятий, остается Эстонская консервативная народная партия (EKRE). Партия реформ, Центристская партия и Isamaa свои мероприятия отменили.
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