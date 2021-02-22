Партии отменяют запланированные на День независимости мероприятия. Исключением является EKRE

Как уже сообщалось, EKRE намерена провести в Старом Таллинне ставшим традиционное факельное шествие. Правда, сегодня утром партия сообщила, что в мероприятии примут участие не 400 человек, как планировалось ранее, а 250.

"Хотя премьер-министр говорит, что шествие можно было бы отменить, мы считаем, что день рождения республики — достаточно важное событие, чтобы сохранить поддержать традицию. Шествие — это выражение уважение борцам за Эстонскую Республику и отцам-основателям национального государства", — сказал член правления EKRE Сийм Похлак и добавил, что всем участникам шествия раздадут защитные маски и средства дезинфекции.