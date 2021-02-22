22.02.2021, 19:32

Партии отменяют запланированные на День независимости мероприятия. Исключением является EKRE

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Партии отменяют запланированные на День независимости мероприятия. Исключением является EKRE
Argo Ingver

Единственной партией, которая планирует отметить очередную годовщину ЭР проведением общественных мероприятий, остается Эстонская консервативная народная партия (EKRE). Партия реформ, Центристская партия и Isamaa свои мероприятия отменили.

Как уже сообщалось, EKRE намерена провести в Старом Таллинне ставшим традиционное факельное шествие. Правда, сегодня утром партия сообщила, что в мероприятии примут участие не 400 человек, как планировалось ранее, а 250.

"Хотя премьер-министр говорит, что шествие можно было бы отменить, мы считаем, что день рождения республики — достаточно важное событие, чтобы сохранить поддержать традицию. Шествие — это выражение уважение борцам за Эстонскую Республику и отцам-основателям национального государства", — сказал член правления EKRE Сийм Похлак и добавил, что всем участникам шествия раздадут защитные маски и средства дезинфекции.

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