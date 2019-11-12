Парламентские выборы: граждане Республики Беларусь голосуют и в Таллинне

В соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь избиратели имеют право проголосовать досрочно с 12 по 16 ноября текущего года включительно с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов в помещении участковой избирательной комиссии, а основной день выборов — 17 ноября.
В Эстонии будет открыт один участок, он расположен в Таллинне по адресу улица Магдалена, 3б, в помещениях белорусского посольства. Для голосования граждане Белоруссии должны иметь при себе паспорт.
На 110 мест в нижней палате белорусского парламента претендует около 520 кандидатов.
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