Парламентские выборы: граждане Республики Беларусь голосуют и в Таллинне

В соответствии с Избирательным кодексом Республики Беларусь избиратели имеют право проголосовать досрочно с 12 по 16 ноября текущего года включительно с 10 до 14 часов и с 16 до 19 часов в помещении участковой избирательной комиссии, а основной день выборов — 17 ноября.

В Эстонии будет открыт один участок, он расположен в Таллинне по адресу улица Магдалена, 3б, в помещениях белорусского посольства. Для голосования граждане Белоруссии должны иметь при себе паспорт.

На 110 мест в нижней палате белорусского парламента претендует около 520 кандидатов.