Парламентские комиссии стран Балтии: ”Северный поток 2” противоречит цели создания демократического, свободного и успешного мира

”История показала, что Россия использует экспорт своей энергии в качестве механизма давления на соседние государства. Газопровод усилит энергетическую зависимость Европы, что, в свою очередь, ослабит сопротивление Европы злонамеренным попыткам влияния, — сказал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон. — Завершение проекта предоставит России еще одну возможность для снижения важности Украины как государства, через которое проходит энергетический транзит, а также оказания на нее давления”.

В своем письме председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей США Грегори Миксу и представителю республиканцев в комиссии Майклу Макколу председатели комиссий по иностранным делам подчеркивают, что Эстония, Латвия, Литва и большинство других европейских государств, а также Европейский парламент, многократно призывали Европейский союз остановить проект ”Северный поток 2”. ”Если проект будет завершен согласно планам, то Россия в очередной раз докажет, что нет необходимости придерживаться принципов и ценностей западного мира, что эти принципы и ценности можно продать за деньги”, — отмечают авторы письма.

”Как страны восточного крыла НАТО мы убеждены в необходимости работать в сотрудничестве с Соединенными Штатами Америки для того, чтобы защищать наши общие ценности и укреплять трансатлантические отношения межу Европой и США. Помимо этого, мы видим необходимость и возможность для сотрудничества с Грузией, а также с Украиной, Молдовой и Беларусью с целью помочь народам этих стран осуществить их цели по достижению демократии и процветания, — указано в письме. — Мы вместе должны противостоять попыткам России удержать эти государства в своей ”сфере интересов”, в том числе культивации недоверия в отношении демократических учреждений и попыткам внести раздор в трансатлантические отношения”.

С полным текстом письма председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсона, председателя комиссии по иностранным делам Сейма Латвии Рихардса Колса и председателя комиссии по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павилёниса на английском языке можно ознакомиться здесь.