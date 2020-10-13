Парламентские комиссии обсудят организацию рыбной ловли на Чудском озере

”Вопросы, связанные с организации рыбной ловли на Чудском озере, уже долгое время находятся на повестке дня. Проблемы возникают как с выдачей разрешений на рыбную ловлю, так и с установлением квот на вылов рыбы”, — сказал председатель комиссии по сельской жизни Тармо Тамм. Он пояснил, что по этой причине комиссия по сельской жизни решила инициировать проект закона о внесении изменений в Закон о рыбной ловле (136 SE) и перед вторым чтением законопроекта еще раз пригласить на заседание комиссий представителей компетентных учреждений, организаций и заинтересованных групп, чтобы выслушать их предложения по внесению изменений. Для обеспечения продуманного регулирования рыбной ловли на Чудском озере важно учесть и регионально-политические аспекты.

”Рыбные ресурсы Чудского озера — важные природные богатства. К их использованию, сохранению и развитию необходимо подходить вдумчиво. Необходимо обеспечить как рыбные запасы, так и сохранить экологическую среду озера”, — сказал председатель комиссии по окружающей среде Эрки Сависаар. Он добавил, что более долгосрочная цель регулирования рыбной ловли — обеспечение разумного использования рыбных ресурсов и сохранение их для будущих поколений. Надзор за выполнением правил повышает нагрузку на инспекторов по окружающей среде. В дальнейшем они должны будут проводить проверки не только в портах, но и на водах.

Введение годовой квоты на вылов рыбы на конкретную снасть позволит более равномерно распределить объемы вылова по периодам ловли. Также появится стабильность, так как рыбаки смогут вылавливать рыбу в установленных количествах.

Поправки к правилам рыбной ловли на Чудском озере позволят ввести условия, схожие с теми, что были установлены в Пярнуском уезде в отношении вылова салаки посредством ящичной мережи. Там соответствующие ограничения на годовой улов действуют с 2014 года. Речь идет о системе индивидуальных квот со схожими принципами. Предприниматель получает конкретную квоту на снасть. Отличие от индивидуальных квот заключается в том, что годовой улов нельзя отчуждать отдельно от снастей или сдавать в аренду. На него также не распространяется историческое право на ловлю.