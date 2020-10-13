13.10.2020, 08:45

Парламентские комиссии обсудят организацию рыбной ловли на Чудском озере

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Rääbisepüük Peipsi ja Lämmijärvest lubati alles aastast 2011. Esimesed kuus suve lubati Eesti kaluritel teda püüda kõigest 10–15 tonni, mullu aga oli püügikvoot koguni 400 tonni.
Foto on illustratiivne.Argo Ingver

Сегодня на совместном заседании комиссии Рийгикогу по окружающей среде и по сельской жизни обсудят организацию рыбной ловли на Чудском озере и введение годовых квот на вылов ряпушки и корюшки посредством ящичной мережи и мережи для вылова корюшки. На заседание также приглашены представители компетентных учреждений и организаций.

”Вопросы, связанные с организации рыбной ловли на Чудском озере, уже долгое время находятся на повестке дня. Проблемы возникают как с выдачей разрешений на рыбную ловлю, так и с установлением квот на вылов рыбы”, — сказал председатель комиссии по сельской жизни Тармо Тамм. Он пояснил, что по этой причине комиссия по сельской жизни решила инициировать проект закона о внесении изменений в Закон о рыбной ловле (136 SE) и перед вторым чтением законопроекта еще раз пригласить на заседание комиссий представителей компетентных учреждений, организаций и заинтересованных групп, чтобы выслушать их предложения по внесению изменений. Для обеспечения продуманного регулирования рыбной ловли на Чудском озере важно учесть и регионально-политические аспекты.

”Рыбные ресурсы Чудского озера — важные природные богатства. К их использованию, сохранению и развитию необходимо подходить вдумчиво. Необходимо обеспечить как рыбные запасы, так и сохранить экологическую среду озера”, — сказал председатель комиссии по окружающей среде Эрки Сависаар. Он добавил, что более долгосрочная цель регулирования рыбной ловли — обеспечение разумного использования рыбных ресурсов и сохранение их для будущих поколений. Надзор за выполнением правил повышает нагрузку на инспекторов по окружающей среде. В дальнейшем они должны будут проводить проверки не только в портах, но и на водах.

Введение годовой квоты на вылов рыбы на конкретную снасть позволит более равномерно распределить объемы вылова по периодам ловли. Также появится стабильность, так как рыбаки смогут вылавливать рыбу в установленных количествах.

Поправки к правилам рыбной ловли на Чудском озере позволят ввести условия, схожие с теми, что были установлены в Пярнуском уезде в отношении вылова салаки посредством ящичной мережи. Там соответствующие ограничения на годовой улов действуют с 2014 года. Речь идет о системе индивидуальных квот со схожими принципами. Предприниматель получает конкретную квоту на снасть. Отличие от индивидуальных квот заключается в том, что годовой улов нельзя отчуждать отдельно от снастей или сдавать в аренду. На него также не распространяется историческое право на ловлю.

На заседание комиссий приглашены представители Министерства по делам сельской жизни, Министерства окружающей среды, Канцелярии канцлера права и компетентных организаций.

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