Парламентская оппозиция начинает готовить вотум недоверия Марту Хельме

Председатель Партии реформ Кая Каллас заявила, что партия подготовит заявление о недоверии министру внутренних дел в начале этой недели, а к вотуму недоверия присоединятся и социал-демократы.

"Март Хельме неоднократно демонстрировал, что он не подходит для министерской должности. Если он продолжит занимать пост министра, то он будет продолжать наносить ущерб репутации Эстонии. Он фактически будет продолжать угрожать внутренней и внешней безопасности, такой человек должен быть отозван с должности", - сказала Каллас "Актуальной камере".

В оппозиции надеются, что вотум поддержат и некоторые коалиционные депутаты.

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