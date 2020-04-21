Парламентская комиссия по экономике обсуждает предложения социал-демократов поддержать СМИ

Социал-демократы предлагают правительству оперативно разработать пакет мер поддержки СМИ, чтобы издания и журналисты могли продолжать свою работу. Соцдемы вышли с этой инициативой уже месяц назад, когда рекламный рынок в условиях чрезвычайного положения сократился, из-за чего СМИ столкнулись с серьезными финансовыми проблемами.

”Кризис показал, что наличие надежной и взвешенной информации необходимо для нормального функционирования общества. Наша журналистика и журналисты были и остаются на высоте. СМИ не просто передают новости и важную информацию, а вносят свой вклад в принятие решений, анализируют происходящее, поддерживают многообразие мнений, придают людям силы и надежду. И обязанность государства — подставить СМИ свое плечо в трудное время, чтобы экономические проблемы не стали для них роковыми”, — отметил Индрек Саар.

По его словам, правительство за последние недели предприняло ряд шагов для поддержки журналистики, но этого явно недостаточно. ”Коалиция согласилась ввести более низкий налог с оборота на дигитальную подписку и, по слухам, немного увеличить дотации доставки газет на дом. Социал-демократы в качестве одного из решений предлагают заказать у частных СМИ на приличную сумму социальную рекламу, что, с одной стороны, увеличит упавшие доходы рекламного рынка, с другой стороны, позволит государству получить рекламные площади по льготной цене. В любом случае я надеюсь на конструктивную дискуссию и в комиссии по экономике, и в большом зале Рийгикогу. Спасение свободной журналистики Эстонии — наше общее дело”, — подчеркнул лидер социал-демократов Индрек Саар.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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