Парламентская ассамблея ОБСЕ рассмотрит обеспечение безопасности и прав человека

Член делегации Хельо Пикхоф отметила, что она участвует в работе комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам. Комитет рассмотрит проблемы защиты детей в регионах конфликтов; информирование школьников в целях предотвращения торговли людьми; пропаганду религиозной терпимости и терпимости к религиозным меньшинствам. Также комитет обсудит борьбу с ксенофобией, агрессивным национализмом и нетерпимостью.

Пикхоф добавила, что в обед планируется обсудить, как сократить влияние миграции на молодежь и достичь гендерного равноправия. ”Мы рассматриваем различные инициативы и делимся опытом относительно того, какие инициативы могли бы поддержать молодых мужчин. Мы должны обсуждать вопросы гендерного равноправия не только с девушками, но и с молодыми мужчинами, чтобы они понимали суть этого вопроса”, — сказала Пикхоф.

Йоханнес Керт отметил, что на заседании своего комитета он планирует поднять вопрос конфликта в Восточной Украине и вопрос милитаризации России в регионах Черного моря, Азовского моря и Крыма. Керт подчеркнул, что несмотря на агрессивную политику России, международные организации помогают повысить безопасность и улучшить ситуацию с правами человека в Абхазии, Грузии и Южной Осетии.

Анти Пооламетс отметил, что национальные парламенты играют важную роль в управлении миграцией и развитием достойной политики высылки мигрантов на родину. По мнению Пооламетса, особое внимание следует уделить терроризму и вызовам, связанным с возвращением воевавших за рубежом людей и их перераспределением.