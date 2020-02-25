25.02.2020, 17:39

Парламент поддержал социал-демократов и встал на сторону пациентов


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Riina Sikkut
Riina SikkutFoto: Sven Arbet

Рийгикогу сегодня голосами 46:42 поддержал предложение социал-демократов отклонить предложенные партией EKRE поправки к Закону о лекарствах, призванные в последний момент сорвать аптечную реформу.

Бывший министр здоровья и труда, социал-демократ Рийна Сиккут выразила свое удовлетворение в связи с тем, что большинство депутатов парламента сочло, что аптечный рынок должен работать на пациентов, а не обслуживать чьи-то коммерческие интересы.

По ее словам, законопроект EKRE является наглядным примером того, как дела в Эстонии вестись не должны. ”EKRE попыталось перевернуть всё с ног на голову. Те, кто представил проект, даже не были в курсе его содержания. Докладчик вообще не понимал сути вопроса. Помимо этого, министр, курирующий эту сферу, не был согласен с предложенным решением. Отклонив этот законопроект, парламент поступил достойно”, — отметила Рийна Сиккут.

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При этом она сказала, что еще три месяца назад дискуссия вокруг такого законопроекта была бы совсем иной. ”Тогда нас всех запугивали закрытием более чем 300 аптек с 1 апреля и высказывали сомнения в том, что пациенты переплачивают за лекарства. На сегодняшний день уже понятно — 1 апреля аптеки не закроются — один из крупных собственников уже подтвердил это. Да и журналисты проделали отличную работу по сравнению цен, а Союз аптекарей оценил излишние расходы на содержание аптек. Выводы совершенно однозначные: покупатели лекарств, зачастую пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями, да и вообще все, кто платит социальный налог, оплачивают чрезмерную прибыль владельцев аптек и их расходы на содержание”, — подчеркнула Рийна Сиккут.

Она также сказала, что на аптечном рынке сталкиваются интересы и желания очень разных групп, и людям кажется, что именно их опыт и понимание ситуации и есть самое правильное. ”Но у нас как законодателей обязанность совершенно иная. Мы должны оставить свои интересы в стороне и встать на сторону пациентов, защищать их здоровье”, — подвела итог Рийна Сиккут.

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