Парламент назначил новых членов Совета Банка Эстонии

Рийгикогу принял постановление о назначении новых членов Совета Банка Эстонии. Предложение о назначении членов совета исходит из того, что полномочия предыдущего состава Совета Банка Эстонии закончились. Согласно закону, членов Совета Банка Эстонии назначает Рийгикогу по предложению финансовой комиссии.
Фракции Рийгикогу предложили назначить членами Совета Банка Эстонии Яануса Карилайда (Центристская партия), Ивари Падара (Социал-демократическая партия), Свена Сестера (Isamaa), Андреса Сутта (Партия реформ) и Яака Валге (Консервативная народная партия Эстонии). Председатель Совета Банка Эстонии предложил назначить членами совета экспертов Кайе Керем, Энна Листра, Рейна Минка и Урмаса Варблане.
Согласно Закону о Банке Эстонии, членами совета могут быть граждане Эстонии с высшим образованием и необходимыми для участия в работе совета знаниями и опытом, в отношении которых нет прописанных в законе оснований. Это означает, что в отношении члена совета не должно быть вступившего в силу обвинительного приговора по уголовному делу или постановления о банкротстве, запрета на осуществление коммерческой или предпринимательской деятельности. Согласно Закону о Банке Эстонии, членам совета запрещено работать в организациях, которые относятся к управляющим фондами, инвестиционным фондам, инвестиционным обществам, кредитным учреждениям, страховым компаниям или любым другим компаниям, находящимся под надзором Финансовой инспекции, а также входить в их руководящие органы.
За принятие инициированного финансовой комиссией Постановления Рийгикогу ”О назначении членов совета Банка Эстонии” проголосовал 91 депутат.
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