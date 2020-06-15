Парламент назначил новых членов Совета Банка Эстонии

Фракции Рийгикогу предложили назначить членами Совета Банка Эстонии Яануса Карилайда (Центристская партия), Ивари Падара (Социал-демократическая партия), Свена Сестера (Isamaa), Андреса Сутта (Партия реформ) и Яака Валге (Консервативная народная партия Эстонии). Председатель Совета Банка Эстонии предложил назначить членами совета экспертов Кайе Керем, Энна Листра, Рейна Минка и Урмаса Варблане.

Согласно Закону о Банке Эстонии, членами совета могут быть граждане Эстонии с высшим образованием и необходимыми для участия в работе совета знаниями и опытом, в отношении которых нет прописанных в законе оснований. Это означает, что в отношении члена совета не должно быть вступившего в силу обвинительного приговора по уголовному делу или постановления о банкротстве, запрета на осуществление коммерческой или предпринимательской деятельности. Согласно Закону о Банке Эстонии, членам совета запрещено работать в организациях, которые относятся к управляющим фондами, инвестиционным фондам, инвестиционным обществам, кредитным учреждениям, страховым компаниям или любым другим компаниям, находящимся под надзором Финансовой инспекции, а также входить в их руководящие органы.

За принятие инициированного финансовой комиссией Постановления Рийгикогу ”О назначении членов совета Банка Эстонии” проголосовал 91 депутат.