Парламент Молдавии распущен, назначены досрочные выборы. Неизвестные блокируют госучреждения
Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ, предполагающий роспуск парламента страны.
Исполняющий обязанности президента Молдавии Павел Филип подписал указ, предполагающий роспуск парламента страны.
Отмечается, что подписание произошло в присутствии журналистов.
«Я перед вами подписываю указ о проведении досрочных выборов 7 сентября», — заявил Филип.
Он заметил, что КС констатировал наличие условий для роспуска парламента, передает РИА «Новости».
В Кишиневе неизвестные заблокировали госучреждения, передает NewsMaker.
По словам анонимного источника, госучреждения берут под контроль, чтобы «не пустить новых назначенцев».
Уточняется, что речь идет о правительстве, министерстве сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития, а также генпрокуратуры и МИДа. Сотрудников правоохранительных органов у зданий нет.
«У входа в эти здании установлены палатки, а перед некоторыми из них протестуют комбатанты», — говорится в сообщении.
В то же время парламент Молдавии на заседании единогласно принял декларацию, признающую незаконным назначение и. о. премьера Павла Филипа на должность временного президента страны.
Как отмечается, в парламент приняли это решение единогласно и теперь планируют обратиться по данной ситуации в международные структуры, в частности в Совбез ООН.
«Парламент Молдавии констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдавии...и признает незаконным правительство Филипа», — заявили в парламенте.
Также парламент призвал всех сотрудников правоохранительных органов «не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти.
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