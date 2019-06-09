Парламент Молдавии распущен, назначены досрочные выборы. Неизвестные блокируют госучреждения

Отмечается, что подписание произошло в присутствии журналистов.

«Я перед вами подписываю указ о проведении досрочных выборов 7 сентября», — заявил Филип.

Он заметил, что КС констатировал наличие условий для роспуска парламента, передает РИА «Новости».

В Кишиневе неизвестные заблокировали госучреждения, передает NewsMaker.

По словам анонимного источника, госучреждения берут под контроль, чтобы «не пустить новых назначенцев».

Уточняется, что речь идет о правительстве, министерстве сельского хозяйства, окружающей среды и регионального развития, а также генпрокуратуры и МИДа. Сотрудников правоохранительных органов у зданий нет.

«У входа в эти здании установлены палатки, а перед некоторыми из них протестуют комбатанты», — говорится в сообщении.

В то же время парламент Молдавии на заседании единогласно принял декларацию, признающую незаконным назначение и. о. премьера Павла Филипа на должность временного президента страны.

Как отмечается, в парламент приняли это решение единогласно и теперь планируют обратиться по данной ситуации в международные структуры, в частности в Совбез ООН.

«Парламент Молдавии констатирует узурпацию власти бывшим правительством, утратившим доверие Молдавии...и признает незаконным правительство Филипа», — заявили в парламенте.

Также парламент призвал всех сотрудников правоохранительных органов «не подчиняться приказам узурпаторов и перейти на сторону законной власти.