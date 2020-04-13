Парламент Эстонии станет заседать дистанционно

Сегодня на своем заседании конституционная комиссия Рийгикогу решила передать в производство проект закона о внесении дополнений в Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу. Законопроект призван создать возможность проведения пленарных заседаний удаленно.

Председатель комиссии Пауль Пуустусмаа сказал, что комиссии Рийгикогу во время чрезвычайного положения проводили заседания электронным путем. В то же время, действующий в отношении пленарного заседания закон этого не позволяет. Для участия в заседании члены Рийгикогу должны физически присутствовать в зале заседаний замка Тоомпеа.

«Широкое распространение коронавируса показало, что в случае подобных обстоятельств необходима возможность проводить заседания дистанционно, – отметил он. – Согласно Конституции, необходимо обеспечивать эффективное функционирование Рийгикогу как конституционного института. Это касается и ситуации, когда члены Рийгикогу не могут собраться в зале заседаний замка Тоомпеа по уважительным причинам.

Поправка к закону позволит парламенту собираться в удаленной форме посредством электронных средств связи и продолжать обычную работу, предусмотренную законом, – инициировать законопроекты, рассматривать их, проводить инфочас, подавать запросы и назначать на должность высших государственных служащих.

Докладчиком по законопроекту в комиссии был назначен Ханно Певкур. Он отметил, что в случае уважительных причин именно правление Рийгикогу будет принимать решения о проведении дистанционного заседания и устанавливать требования и порядок его проведения. Певкур добавил, что согласно предложению, электронное заседание можно будет проводить в случае, если на нем присутствует более половины состава парламента.

Удаленное голосование уже применяется в нижних палатах парламентов Бельгии и Испании. В связи с нынешней пандемией COVID-19 парламенты Кипра, Латвии, Польши и Словении принимают меры, чтобы голосование или пленарное заседание можно было проводить в удаленном виде.

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