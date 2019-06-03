03.06.2019, 17:44

Парламент Эстонии начал рассмотрение законопроекта о снижении алкогольных акцизов. Свой проект представит и Партия реформ


rus.delfi.ee
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Jüri Ratas riigikogu ees.
Jüri Ratas riigikogu ees.Foto: Jaanus Lensment

Парламент Эстонии в понедельник начал рассмотрение законопроекта о внесении в законодательство изменений, снижающих алкогольные акцизы.

В законодательство, по ходатайству EKRE, центристской партии и ”Отечества” предлагается внести поправки, согласно которым акцизы на пиво, сидр и крепкий алкоголь были бы снижены на 25 процентов. Цель — сокращение приграничной торговли.

Докладчиком по данному вопросу являлся Сийм Похлак (EKRE), который отметил, что в подсчетах инициаторы исходили из того, что торговля пивом на границе с Латвией в результате принятия поправок сократится на 45 процентов, другим алкоголем — на 80 процентов. В то же время объем торговли на северной границе Эстонии должен увеличится в части пива на 20 процентов, а другими спиртными напитками — на 35 процентов.

В ходе дискуссии выступил председатель финансовой комиссии Айвар Кокк (”Исамаа”), который сообщил, что во вторник на заседание комиссии приглашены все заинтересованные стороны (включая представителей министерства социальных дел), чтобы обсудить, каким должен быть процент акциза и его влияние.

Ведущий заседание спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас объявил чтение законопроекта завершенным. Поправки в законопроект можно будет представить до 5 июня.

Затем вышедший на трибуну представитель Партии Реформ Айвар Сыэрд неожиданно сообщил, что его партия представляет свой законопроект по снижению акцизов. По его словам, оппозиции осталось непонятным, откуда взялись предложенный коалицией уровень в 25 процентов. Сыэрд отметил, что в основу проекта Реформистов лег анализ международной аудиторской компании KPMG.

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