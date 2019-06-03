Парламент Эстонии начал рассмотрение законопроекта о снижении алкогольных акцизов. Свой проект представит и Партия реформ

В законодательство, по ходатайству EKRE, центристской партии и ”Отечества” предлагается внести поправки, согласно которым акцизы на пиво, сидр и крепкий алкоголь были бы снижены на 25 процентов. Цель — сокращение приграничной торговли.

Докладчиком по данному вопросу являлся Сийм Похлак (EKRE), который отметил, что в подсчетах инициаторы исходили из того, что торговля пивом на границе с Латвией в результате принятия поправок сократится на 45 процентов, другим алкоголем — на 80 процентов. В то же время объем торговли на северной границе Эстонии должен увеличится в части пива на 20 процентов, а другими спиртными напитками — на 35 процентов.

В ходе дискуссии выступил председатель финансовой комиссии Айвар Кокк (”Исамаа”), который сообщил, что во вторник на заседание комиссии приглашены все заинтересованные стороны (включая представителей министерства социальных дел), чтобы обсудить, каким должен быть процент акциза и его влияние.

Ведущий заседание спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас объявил чтение законопроекта завершенным. Поправки в законопроект можно будет представить до 5 июня.