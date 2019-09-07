Парковка возле А. Ле Кок Арены: многие фанаты отделались желтой карточкой

Поражение сборной Эстонии по футболу в матче отборочного турнира Евро 2020 от сборной Беларуси стало не единственным неприятным сюрпризом для болельщиков за вечер. Многих ждал штраф за неправильную парковку.
Пока сборная Эстонии сражалась на газоне А. Ле Кок Арены за победу, работники Муниципальной полиции вели свою борьбу за газон близлежащих улиц. Местом сражения стала прилегающая к стадиону улица Котка. Многие водители в тот вечер решили припарковать свои автомобили не по правилам, за что получили по желтой карточке под дворники — штраф в 20 евро.
Самое досадное в ситуации то, что нарушения можно было легко избежать. Парковать автомобиль на улице Котка не запрещено, а ширина проезжей части позволяет это сделать без заезда на газон. Сотрудники МуПо были в недоумении от такого поведения некоторых автомобилистов. Они отметили, что все же большинство людей припарковались правильно. Будем надеятся, что на последующих матчах наша сборная добьется успеха, а фанаты сделают работу на ошибками.
Фигуристка проломила ребёнку череп коньком
Названы марки зубной пасты, которыми лучше не чистить зубы
Погибла на глазах у зрителей: ракета попала в живот артистке
Шиповник попал под жёсткий запрет: почему?