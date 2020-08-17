Парки Кесклинна будут патрулировать охранники
В начале учебного года парки Кесклинна вдобавок к полицейским будет патрулировать охранная фирма.
В начале учебного года парки Кесклинна вдобавок к полицейским будет патрулировать охранная фирма.
Управа района Кесклинн заключила на прошлой неделе договор с охранной фирмой USS Security, которая выиграла конкурс и возьмет районные парки на четыре недели под охрану. Охранники начнут патрулирование сегодня вечером. Договор действует до 13 сентября.
”Лето прошло в Кесклинне спокойно и безопасно. Молодежные компании, которые в прошлые годы доставляли большие проблемы, этим летом не были в центре внимания с аналогичными нарушениями. Надеемся, что последние недели лета тоже пройдут спокойно. При этом мы готовы к тому, что с началом учебного года много молодых людей вернется в город и они начнут собираться в компании. Чтобы избежать возможных инцидентов мы решили, как и прошлым летом, нанять охранную фирму”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.
Пешие патрули, состоящие из двух охранников, будут патрулировать парки каждый вечер в течение 4-6 часов — в начале недели смены будут короче, начиная со среды длиннее. В случае чрезвычайной ситуации фирма будет отправлять на место дополнительный экипаж, чтобы быстро и эффективно разрешить ситуацию.
По словам главы Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийта, люди в районе могут чувствовать себя безопасно. ”Количество правонарушений в парках благодаря хорошему сотрудничеству между районной управой, молодежными работниками и молодежным центром, которые предлагают молодежи различные возможности для проведения досуга, значительно снизилось, — сказал Саарнийт. — Мы постоянно следим за действиями молодых людей, чтобы предотвращать возможны риски. Полицейские постоянно общаются с молодыми людьми, узнают об их проблемах и при необходимости оказывают помощь”.
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