Парикмахеры хотят считаться работниками передовой: сейчас мы — опора экономики

"Салоны-парикмахерские в данный момент одни из столпов, которые держат экономику на плаву, и это сказано без юмора", - написала представитель объединения Кертти Виру в направленном Департаменту здоровья письме. Никакой поддержки они в своем послании не требуют.

Парикмахеры соглашаются, что их значимость нельзя сравнить со спасателями или работниками здравоохранения. Но в то же время, по мнению парикмахеров, они стоят на одном уровне с учителями, и поэтому делают Департаменту предложение приравнять их к работникам передовой линии борьбы с коронавирусом.

Причисление к работникам передовой позволило бы парикмахерам получить прививку от COVID-19 наравне с учителями в первоочередном порядке.

Парикмахеры также подчеркивают в своем обращении, что хорошо осознают необходимость масочного режима и называют игнорирование этой обязанности "по существу преступным".

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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