Парикмахеры хотят считаться работниками передовой: сейчас мы — опора экономики(5)
Парикмахерские — одни из столпов экономики, утверждает Объединение парикмахеров Эстонии в своем обращении в Департамент здоровья.
Парикмахерские — одни из столпов экономики, утверждает Объединение парикмахеров Эстонии в своем обращении в Департамент здоровья.
"Салоны-парикмахерские в данный момент одни из столпов, которые держат экономику на плаву, и это сказано без юмора", - написала представитель объединения Кертти Виру в направленном Департаменту здоровья письме. Никакой поддержки они в своем послании не требуют.
Парикмахеры соглашаются, что их значимость нельзя сравнить со спасателями или работниками здравоохранения. Но в то же время, по мнению парикмахеров, они стоят на одном уровне с учителями, и поэтому делают Департаменту предложение приравнять их к работникам передовой линии борьбы с коронавирусом.
Причисление к работникам передовой позволило бы парикмахерам получить прививку от COVID-19 наравне с учителями в первоочередном порядке.
Парикмахеры также подчеркивают в своем обращении, что хорошо осознают необходимость масочного режима и называют игнорирование этой обязанности "по существу преступным".
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