Парикмахеры хотят считаться работниками передовой: сейчас мы — опора экономики(4)
Парикмахерские — одни из столпов экономики, утверждает Объединение парикмахеров Эстонии в своем обращении в Департамент здоровья.
Парикмахерские — одни из столпов экономики, утверждает Объединение парикмахеров Эстонии в своем обращении в Департамент здоровья.
"Салоны-парикмахерские в данный момент одни из столпов, которые держат экономику на плаву, и это сказано без юмора", - написала представитель объединения Кертти Виру в направленном Департаменту здоровья письме. Никакой поддержки они в своем послании не требуют.
Парикмахеры соглашаются, что их значимость нельзя сравнить со спасателями или работниками здравоохранения. Но в то же время, по мнению парикмахеров, они стоят на одном уровне с учителями, и поэтому делают Департаменту предложение приравнять их к работникам передовой линии борьбы с коронавирусом.
Причисление к работникам передовой позволило бы парикмахерам получить прививку от COVID-19 наравне с учителями в первоочередном порядке.
Парикмахеры также подчеркивают в своем обращении, что хорошо осознают необходимость масочного режима и называют игнорирование этой обязанности "по существу преступным".
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Ученые нашли существо, которое невозможно уничтожить
«За женскую сборную СССР выставляли мужчин. Мы-то знали»
Как выглядит Ляйсан Утяшева без наращённых волос и косметики?
DrDisRespect высмеял подписчика за донат в 99 центов