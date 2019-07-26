26.07.2019, 20:11

Парадокс: премьер-министр Юри Ратас не знает, чем занимается министр иностранных дел Урмас Рейнсалу

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rus.delfi.ee
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Парадокс: премьер-министр Юри Ратас не знает, чем занимается министр иностранных дел Урмас Рейнсалу
MIS TOIMUB? Peaminister Ratas ei osanud vastata Reinsalu tehtud kokkulepetest Ungari ja Poolaga.Anette Parksepp

На вчерашней пресс-конференции правительства неожиданно выяснилось, что премьер-министр Юри Ратас не знает, что происходит во внешней политике Эстонии, пишет Eesti Ekspress.

Журналист ”Aktuaalne kaamera” попросил Ратаса прокомментировать договоренность Рейнсалу с польскими и украинскими коллегами относительно внедрения мер по борьбе с миграционными предложениями на международном и европейском уровне.

”На уровне правительства эти предложения не обсуждались. Министр иностранных дел сейчас находится в отпуске”, — сказал Ратас.

Напомним, что в начале недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что достиг с польским и эстонским министрами внутренних дел договоренности о борьбе против поддерживающих миграцию предложений. В МИДе Эстонии уточнили, что договоренность заключена не с министром внутренних, а с министром иностранных дел.

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”В очередной раз стало ясно, что выступающие за миграцию силы хотят сделать глобальный миграционный договор ООН, самый опасный в мире миграционный документ, обязательным”, — передает его слова издание Hungary Today.

Министр подчеркнул, что Венгрия, США, Польша и Израиль отклонили документ еще в декабре прошлого года, а на последнем голосовании к ним присоединилась и Эстония.

Он заявил, что достиг договоренности с министрами внутренних дел Польши и Эстонии по части предотвращения поддерживающих миграцию предложений ”на начальной стадии, где бы эти предложения не были составлены — в ООН или Брюсселе”.

По словам советника министра иностранных дел Эстонии Марта Луйка, министр иностранных дел Венгрии заключил такое соглашение с министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу. Со стороны Польши речь идет действительно о министерстве внутренних дел. Суть договоренности, по словам Луйка, заключается в том, что министерства назначат на уровне вице-канцлеров контактных лиц, которые будут обмениваться между собой соответствующей информацией.

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