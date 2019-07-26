Парадокс: премьер-министр Юри Ратас не знает, чем занимается министр иностранных дел Урмас Рейнсалу

Журналист ”Aktuaalne kaamera” попросил Ратаса прокомментировать договоренность Рейнсалу с польскими и украинскими коллегами относительно внедрения мер по борьбе с миграционными предложениями на международном и европейском уровне.

”На уровне правительства эти предложения не обсуждались. Министр иностранных дел сейчас находится в отпуске”, — сказал Ратас.

Напомним, что в начале недели министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что достиг с польским и эстонским министрами внутренних дел договоренности о борьбе против поддерживающих миграцию предложений. В МИДе Эстонии уточнили, что договоренность заключена не с министром внутренних, а с министром иностранных дел.

”В очередной раз стало ясно, что выступающие за миграцию силы хотят сделать глобальный миграционный договор ООН, самый опасный в мире миграционный документ, обязательным”, — передает его слова издание Hungary Today.

Министр подчеркнул, что Венгрия, США, Польша и Израиль отклонили документ еще в декабре прошлого года, а на последнем голосовании к ним присоединилась и Эстония.