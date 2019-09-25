Парадокс: порядок в центре Таллинна чаще нарушает не молодежь, а взрослые

«Очень большую и важную работу проделала полиция, которая уже начиная с весны стала интенсивнее патрулировать Старый город. Управа Кесклинна вместе с полицией и архитекторами осмотрели все парки района, чтобы сделать их безопаснее. В самых важных местах сбора людей в центре города были установлены камеры видеонаблюдения. Не осталась в стороне и Муниципальная полиция, которая помогла держать ситуацию под контролем с помощью патрульных экипажей и работающих с молодежью специалистов. Кроме этого, с конца августа до середины сентября для поддержания порядка была привлечена охранная фирма, сотрудники которой отметили, что общественный порядок чаще нарушали не молодые люди, а взрослыми в состоянии алкогольного опьянения. Надеемся, что следующей весной мы найдем решение и этой проблемы», - отметил Свет.

Кроме этого, был снесен сарай около пруда Шнелли, который долгое время был магнитом для правонарушителей, были приведены в порядок дорожки в парках, в нескольких парках были прорежены кусты, чтобы уменьшить количество укромных мест, а также осмотрено освещение.

«В результате этой большой работы в этом году мы больше не слышали о молодежных компаниях в парке Канути. Нужно подчеркнуть, что наша работа дала результаты благодаря сотрудничеству с полицией, МуПо, Департаментом по делам молодежи и спорта, Союзом архитекторов, Kalev Spa, McDonalds и другими организациями. Но факторы, заставляющие молодежь вести себя агрессивно, никуда не исчезли. Причина кроется уже в семьях подростков, в отсутствии доверительных отношений и дружеской поддержки, проблемах, существующих дома и в школе. Если мы хотим, чтобы правонарушения среди молодежи действительно уменьшились, мы должны больше заниматься поддержкой и консультированием семей, развивать сотрудничество различных учреждений и специалистов», - подвел итог старейшина района Кесклинн.