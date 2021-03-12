12.03.2021, 17:45

Парацетамол не безопаснее вакцины: почему партию AstraZeneca заморозили

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комментирует доктор Первякова
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Natalia Pervjakova
Natalia PervjakovaFoto: Ilmar Saabas

Ученый-генетик Наталия Первякова по просьбе RusDelfi прокомментировала приостановку вакцинации определенной партией AstraZeneca в Эстонии. Напомним, в Австрии расследует смерть человека после вакцинации.

"Мне тяжело дать простой ответ, во всех случаях есть много сопутствующих факторов, которые нужно учитывать. Но я все-таки попробую выразить хоть часть своих мыслей", — начала Наталья.

"Первое и самое главное, что я хочу сказать: никто не должен умирать от вакцины в 21-ом веке. Разработка вакцин прошла длинный и тяжелый путь не для этого. Я прекрасно понимаю, что последние новости заставили волноваться множество людей, я понимаю и разделяю ваше волнение. Попробуем взглянуть на ситуацию спокойным взглядом:

Как только появились реальные новости о серьезных побочных эффектах и смерти (это важно, фейковых новостей сейчас ужасающе много), то было принято решение об остановке партии. Логика в том, что ученые, врачи и другие специалисты в своей работе должны исходить из худшего сценария, то есть, мы выбираем потенциальный вариант, что именно вакцина вызвала эти изменения в организме людей. Здесь уже видно, что все-таки государства не заинтересованы в том, чтобы страдали их граждане, поэтому потенциально проблемная партия сразу останавливается.

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При этом должно быть проведено взвешенное и полноценное расследование. Если вакцина действительно вызывает такие побочные эффекты, то мы бы увидели более частое возникновение таких случаев по сравнению с довакцинационным периодом. Это один из первичных показателей, которые отслеживают на постоянной основе. Дальше нужно разбираться в том, какие болезни были у пациента, какие лекарства он принимал, установить, действительно ли вакцина привела к смерти пациента и тд. Это все очень сложный процесс, который необходимо сделать.

На сегодняшний день мы видим, что тяжелые побочные эффекты возникают с частотой, которая сравнима с тяжелыми реакциями на парацетамол, то есть очень редко (1:10 000 или реже). Тем не менее, как я уже упомянула выше: каждый случай должен быть пристально изучен, что сейчас и происходит. Когда общественность получит результаты официального расследования, тогда можно делать окончательные решения и выводы. Сейчас же исходим из того, что была расширена группа риска при вакцинации и им вакцину делать пока не будут.

Приведу пример: допустим, мы увидели, что у вакцинированных пациентов проявляются такие побочные эффекты, как например тромбоцитопеническая пурпура. При этом их частота такая же как при приеме парацетамола (1:10 000) и, собственно, этот побочный эффект описан в инфолистке обезболивающего. И таких вариантов масса. Я привожу этот пример как показатель того, что разобраться в ситуации, что же вызвало смерть пациента очень сложно", — резюмирует ученый-генетик.

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