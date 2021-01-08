Пара пропущенных слов может стоить Тартускому университету полтора миллиона евро

Строительство открытого в январе 2020 года комплекса Delta House, нового ИТ-центра Тартуского университета на берегу реки Эмайыги, обошлось почти в 24 млн евро, из которых 13,5 млн предоставил Европейский Союз.

По чистой случайности договор на строительство попал в план работы аудиторов Минфина и результат аудита никого не обрадовал: университету предписали выплатить полтора миллиона евро (1,35 млн — ЕС, остальное — государству).

В частности, в условиях тендера указано, что лицо, ответственное за электромонтажные работы, должно иметь сертификат компетентности класса А. Аудиторы отметили, что, поскольку такой сертификат выдается в Эстонии, это требование может исключить иностранные компании из конкурса — для предотвращения проблем достаточно было добавить два слова "или эквивалент".

В университете заявили, что предполагаемое нарушение не оказало существенного влияния на результаты тендера — ни одно иностранное предприятие для участия в тендере не зарегистрировалось, и даже если бы компания из другого государства-члена ЕС приняла участие в тендере, маловероятно, что она смогла бы предложить цену ниже, чем местные компании.