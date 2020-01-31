Паника? Во многих эстонских аптеках люди скупили все защитные маски

Если сегодня зайти в аптеку и спросить защитную маску для лица, то вряд ли вам удастся ее купить в любой аптеке. Продажа этого товара из-за нового китайского вируса подскочила по сравнению с декабрем в три раза.
По словам провизора сети Apotheka Анне-Мари Рогенбаум, и в Эстонии новости о распространении опасного вируса заставили людей массово покупать маски для лица. "Прежде всего в больших количествах закупаются масками туристы из Азии, а также те, кому предстоит поездка", — сказала Рогенбаум.
Складские запасы иссякли и может случиться так, что далеко не в каждой аптеке можно будет купить маску.
Из аптечной сети Benu Delfi сообщили, что маски у них полностью закончились и сеть сейчас занимается пополнение запасов.
"В обычной ситуации маски для лица не являются ходовым товаром, их спрашивают редко. Как правило, в каждой аптеке их примерно по 100 штук. На сегодняшний день во всех наших аптеках они проданы", — сказала провизор Лийа Саава.
Сеть Euroapteek сообщила порталу, что у них тоже спрос на средства защиты дыхательных путей возрос в три раза, но этот рост сопоставим в тем же периодом прошлого года.
Исполнительный директор Südameapteek Мерелин Исраиль также подтвердила, что хотя в январе продажи масок возросли по сравнению с ноябрем и декабрем в два раза, они не выбиваются из показателей, которые фиксировались раньше во время волны заболевания гриппом.
"Как и маски, люди сейчас больше покупают и дезинфицирующих средств, которые с точки зрения предупреждения заболевания гриппом тоже очень важны", — сказала Исраэль.
В случае более простых масок, которые используют во время медицинских процедур, то их рабочий срок составляет 2-3 часа. После этого их нужно менять. Нельзя носить и влажную маску.
"Но самую эффективную защиту дает, конечно, респиратор", — отметила представитель Südameapteek.
По словам сотрудников аптек, сейчас растет и заболеваемость гриппом, в повседневной жизни нужно думать о том, чтобs защитить себя и своих близких от этой заразы тоже.
Когда речь идет о вирусных заболеваниях, то здесь самое важное — соблюдать требования гигиены, особенно в отношении рук. Необходимо всегда мыть руки и при необходимости их дезинфицировать перед едой, после возвращения домой из магазина или с работы, после посещения туалета и т.д.
"Нужно рассмотреть также возможность использования препаратов, повышающих иммунитет. По возможности избегать места скопления людей, двигаться пешком, а не на общественном транспорте", — посоветовала Рогенбаум.
В каких аптеках есть в наличии маски для лица можно проверить на сайте raviminfo.ee, используя поисковое слово "mask".
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