Паника? Во многих эстонских аптеках люди скупили все защитные маски

По словам провизора сети Apotheka Анне-Мари Рогенбаум, и в Эстонии новости о распространении опасного вируса заставили людей массово покупать маски для лица. "Прежде всего в больших количествах закупаются масками туристы из Азии, а также те, кому предстоит поездка", — сказала Рогенбаум.

Складские запасы иссякли и может случиться так, что далеко не в каждой аптеке можно будет купить маску.

Из аптечной сети Benu Delfi сообщили, что маски у них полностью закончились и сеть сейчас занимается пополнение запасов.

"В обычной ситуации маски для лица не являются ходовым товаром, их спрашивают редко. Как правило, в каждой аптеке их примерно по 100 штук. На сегодняшний день во всех наших аптеках они проданы", — сказала провизор Лийа Саава.

Сеть Euroapteek сообщила порталу, что у них тоже спрос на средства защиты дыхательных путей возрос в три раза, но этот рост сопоставим в тем же периодом прошлого года.

Исполнительный директор Südameapteek Мерелин Исраиль также подтвердила, что хотя в январе продажи масок возросли по сравнению с ноябрем и декабрем в два раза, они не выбиваются из показателей, которые фиксировались раньше во время волны заболевания гриппом.

"Как и маски, люди сейчас больше покупают и дезинфицирующих средств, которые с точки зрения предупреждения заболевания гриппом тоже очень важны", — сказала Исраэль.

В случае более простых масок, которые используют во время медицинских процедур, то их рабочий срок составляет 2-3 часа. После этого их нужно менять. Нельзя носить и влажную маску.

"Но самую эффективную защиту дает, конечно, респиратор", — отметила представитель Südameapteek.