Паника отменяется: сообщение о нападении волка на Хийумаа не подтвердилось(16)
Вчера в прессе появилось сообщение о том, что на Хийумаа волк напал на женщину прямо на пороге ее дома.
Вчера в прессе появилось сообщение о том, что на Хийумаа волк напал на женщину прямо на пороге ее дома.
Поскольку случай исключительный, специалисты Агентства по окружающей среде отправилась на место. Они осмотрели место происшествия и встретились с хозяйкой дома, но подтверждения тому, что нападение волка имело место, не нашли.
По словам специалиста агентства Марко Кюбарсеппа, результаты их не удивили. Он отметил, что и в Финляндии по статистике при ближайшем рассмотрении в таких случаях оказывалось, что нападал не волк, а собака. ”Хорошо зная повадки волка, могу заверить, что таким образом волк на человека во дворе его дома нападать не будет”, — отметил Кюбарсепп.
В Финляндии в подобных случаях у пострадавших из раны берут пробу ДНК, поэтому определить кто именно напал не представляет труда.
Агентство отмечает, что для паники нет никаких причин и жители Хийумаа могут вздохнуть свободно.
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