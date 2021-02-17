17.02.2021, 19:54

Пандемия коронавируса привела к снижению количества спортивных травм


EST
Пандемия коронавируса привела к снижению количества спортивных травм
Unsplash

В прошлом году число травм, связанных с оздоровительным спортом, снизилось примерно на 10%, показывает статистика ERGO. Если в 2019 году страховая компания большинство спортивных травм регистрировала в январе, апреле и сентябре, то в 2020 году такие травмы чаще приходились на летние месяцы. Чаще всего со спортивными травмами клиенты ERGO сталкивались во время игр с мячом, но больше обычного страховая компания также регистрировала травм, полученных во время занятий велосипедным спортом.

”В прошлом году самое непосредственное влияние на статистику спортивных несчастных случаев оказал коронавирусный кризис — весной люди оказались заперты дома, а после смягчения ограничений летом стали вести исключительно активный образ жизни. Если занятия в помещении оказывались ограничены, люди изыскивали возможности заниматься спортом на улице. Вероятно, этим во многом обусловлено незначительное снижения числа спортивных травм”, — прокомментировала руководитель отдела персональных ущербов ERGO Юлия Пакин.

Больше прежнего страховая компания зарегистрировала в прошлом году травм, связанных с велосипедным спортом. ”Один из наиболее дорогих случаев получения травмы во время занятий оздоровительным спортом связан именно с велосипедом — катаясь по ухабистым лесным тропинкам, молодой человек упал настолько неудачно, что лишился передних зубов. Этот несчастный случай обошелся примерно в 4000 евро”, — описала Пакин.

Наибольшее количество (то есть треть) травм, связанных со спортом, по оценке Пакин обычно возникает в связи с групповыми видами спорта. ”В прошлом году исключением стал апрель, когда собираться компаниями было запрещено — впервые за долгое время за этот месяц мы не получили ни одного сообщения о страховом случае, связанном с занятием коллективным спортом”, — рассказала представитель ERGO.

Число травм, связанных с групповыми играми с мячом, резко выросло в летние месяцы — на целых 167% по сравнению с 2019 годом. ”Это наглядно свидетельствует о снятии ограничений и желании людей снова собираться компаниями и заниматься вместе спортом. В конце года из-за ввода новых связанных с пандемией ограничений травм, связанных с играми с мячом, снова стало меньше”, — добавила Пакин.

По данным ERGO, обычно травмы, полученные во время занятий спортом, составляют 25% от всех несчастных случаев, при этом в половине случаев речь идет о детях. Наиболее распространены травмы колена, а также переломы, вывихи и растяжения. Средняя сумма ущерба из-за травмы, полученной из-за оздоровительного спорта, составляет 270 евро. Наиболее травмоопасные виды соревновательного спорта, согласно страховой статистике, футбол, волейбол, баскетбол, велосипедный и лыжный спорт.

”Можно сказать спортсменам-любителям соблюдать осторожность, но так или иначе травмы случаются, в том числе и переломы. Многих окрыляет уже одно знание, что они находятся под защитой подходящей страховки. Между прочим, 14% застрахованных лиц в возрасте 1–70 лет в дополнение к обычному страхованию спортсменов-любителей также выбирают страховую защиту на случай травм, полученных во время занятий соревновательным спортом”, — подытожила руководитель отдела персональных ущербов ERGO.

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