11.06.2019, 15:26

Памятник, барельеф или название улицы: Кылварт хочет увековечить имя маэстро Эри Класа в Таллинне


rus.delfi.ee
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Hotell Hilton Tallinn.KunstFoto: Vallo Kruuser

По мнению мэра Таллинна Михаила Кылварта, имя дирижера Эри Класа, чей 80-летний юбилей отмечали в Таллинне в конце прошлой недели, достойно быть увековеченным в городском пространстве Таллинна, сообщает Раэпресс.

Напомним, что ранее Кылварт выступил против того, чтобы называть в Таллинне площадь или улицу именем российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве.

Мэр отметил, что в течение долгих лет маэстро являлся художественным руководителем Таллинской филармонии, был главным дирижером и художественным руководителем Национальной оперы ”Эстония”.

С точки зрения Таллинна, нельзя не отметить его работу в качестве руководителя Певческого праздника, а также художественного руководителя "Фестиваля Биргитты", который стал настоящей жемчужиной культурной жизни не только стран Балтии, но и всей Европы. Многим лучшим оперным театрам посчастливилось работать с маэстро Эри Класом, в том числе, более 10 лет он сотрудничал с московским Большим театром, гастролируя с ним по всему миру, а также пять лет был главным дирижером "Новой оперы".

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”Эри Клас в течение своей долгой и плодотворной карьеры работал во многих уголках мира, по сути, в качестве посла эстонской культуры, — отметил мэр. — Благодаря нашему прославленному дирижеру об Эстонии узнали как на Востоке, так и на Западе”.

Кылварт подчеркнул, что нельзя недооценивать вклад Класа в сохранение связей с культурными кругами России в то время, когда политические отношения были во многом осложнены. И премия ”Золотая маска”, врученная ему за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, наверное, лучшее тому подтверждение.

Мэр подчеркнул, что согласно закону о топонимах, улице или площади можно присвоить имя известного человека не ранее, чем через пять лет после его смерти. ”Но уже сейчас стоит задуматься о том, каким образом мы увековечим память о дирижере Эри Класе. И название улицы могло бы стать одной из возможностей”, — подчеркнул Кылварт.

”Памятник или барельеф — это еще одна возможность выразить уважение великому деятелю нашей культуры. В Таллинне не принято раздавать названия улицам по случаю и без, однако, если связь с городом очевидна, такой способ отдать дань памяти выдающемуся человеку мы время от времени используем”, — отметил Кылварт.

Напомним, что в 2014 году Эри Класу была вручена премия заслуженного деятеля культуры Таллинна. Он также был кавалером Гербового знака и почётным гражданином Таллинна.

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