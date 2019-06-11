Памятник, барельеф или название улицы: Кылварт хочет увековечить имя маэстро Эри Класа в Таллинне

Напомним, что ранее Кылварт выступил против того, чтобы называть в Таллинне площадь или улицу именем российского политика Бориса Немцова, убитого в Москве.

Мэр отметил, что в течение долгих лет маэстро являлся художественным руководителем Таллинской филармонии, был главным дирижером и художественным руководителем Национальной оперы ”Эстония”.

С точки зрения Таллинна, нельзя не отметить его работу в качестве руководителя Певческого праздника, а также художественного руководителя "Фестиваля Биргитты", который стал настоящей жемчужиной культурной жизни не только стран Балтии, но и всей Европы. Многим лучшим оперным театрам посчастливилось работать с маэстро Эри Класом, в том числе, более 10 лет он сотрудничал с московским Большим театром, гастролируя с ним по всему миру, а также пять лет был главным дирижером "Новой оперы".

”Эри Клас в течение своей долгой и плодотворной карьеры работал во многих уголках мира, по сути, в качестве посла эстонской культуры, — отметил мэр. — Благодаря нашему прославленному дирижеру об Эстонии узнали как на Востоке, так и на Западе”.