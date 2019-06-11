Памятник, барельеф или название улицы: Кылварт хочет увековечить имя маэстро Эри Класа в Таллинне

Кылварт подчеркнул, что нельзя недооценивать вклад Класа в сохранение связей с культурными кругами России в то время, когда политические отношения были во многом осложнены. И премия ”Золотая маска”, врученная ему за выдающийся вклад в развитие театрального искусства, наверное, лучшее тому подтверждение.
Мэр подчеркнул, что согласно закону о топонимах, улице или площади можно присвоить имя известного человека не ранее, чем через пять лет после его смерти. ”Но уже сейчас стоит задуматься о том, каким образом мы увековечим память о дирижере Эри Класе. И название улицы могло бы стать одной из возможностей”, — подчеркнул Кылварт.
”Памятник или барельеф — это еще одна возможность выразить уважение великому деятелю нашей культуры. В Таллинне не принято раздавать названия улицам по случаю и без, однако, если связь с городом очевидна, такой способ отдать дань памяти выдающемуся человеку мы время от времени используем”, — отметил Кылварт.
Напомним, что в 2014 году Эри Класу была вручена премия заслуженного деятеля культуры Таллинна. Он также был кавалером Гербового знака и почётным гражданином Таллинна.
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