Памятка велосипедиста: где можно ездить и как

Маарика Мюрк подчеркнула, что перед началом велосипедного сезона в любом случае нужно убедиться в технической исправности велосипеда и при необходимости провести его обслуживание в специализированном магазине. Кроме того, человеку, ежедневно пользующемуся велосипедом, стоит подумать о страховании несчастного случая, чтобы в случае физического и материального ущерба у него была дополнительная помощь. Такое страхование защитит и в случае, если вы сами стали виновником происшествия, например, повредили чью-либо машину.

”Если велосипедист решил ехать по тротуару, нужно считаться с пешеходами и не подвергать их опасности. На дороге с плотным движением пешеходов стоит снизить скорость до скорости пешехода. Конечно, такая езда может показаться очень медленной, но зато будет безопасной, — посоветовала Маарика Мюрк. — Особенную опасность представляют перекрестки, где автомобиль, движущийся по перпендикулярной дороге, заслонен зданием или забором, а потому водитель не видит велосипедиста, и наоборот. Кроме того, из-за дома на тротуар может выйти пешеход”.

Безопасное движение начинается со взаимного уважения и соблюдения правил дорожного движения. Это означает, что водитель должен замечать и уважать велосипедиста, и точно так же должен вести себя велосипедист.

Памятка для велосипедиста:

• По тротуарам может ездить велосипедист в возрасте до 13 лет, которого может сопровождать до двух человек, велосипедист, везущий в детском велокресле маленького ребенка, а также велосипедист в случае, когда в силу состояния дороги езда по проезжей части существенно затруднена.

• Если дорожка для велосипедистов и пешеходов пересекается с дорогой в понимании закона, то есть, как правило, с улицей, то преимущественное право проезда имеет автомобиль, выезжающий на главную дорогу. Велосипедист или пешеход должен уступить дорогу.

• Если велосипедист едет по автомобильной дороге, он является водителем своего транспортного средства, а значит, равноценным участником дорожного движения.

• Если велосипедисту нужно перейти дорогу, безопаснее всего будет сделать это в месте, предназначенном для перехода дороги пешеходами, спешившись с велосипеда и ведя его рядом с собой.

• Пересекая дорогу на велосипеде, нужно снизить скорость и убедиться в безопасности маневра. Водители автомобилей не должны уступать дорогу едущему велосипедисту. Дорогу нужно пересекать на скорости пешехода.

• Велосипедист, едущий по проезжей части, является водителем и должен двигаться в том же направлении, что и машины, как можно ближе к правому краю дороги.

• Если дорога представляет собой подъездной путь, например, к жилому дому или зданию, то преимущество имеет тот, кто движется по дорожке для пешеходов. В таких ситуациях обычно помогают знаки дорожного движения, которые показывают окончание велосипедной дорожки перед перекрестком и ее начало после перекрестка.

• Перед поворотом и сменой полосы велосипедист должен сообщить о своем намерении, подав знак рукой, и убедиться, что транспортные средства, приближающиеся спереди и сзади, не представляют для него опасности. При повороте налево или развороте велосипедист должен уступить дорогу водителю, который едет в противоположном направлении прямо или поворачивает направо, либо обгоняет его. Завершая поворот, нужно уступить дорогу пешеходам, пересекающим проезжую часть.

• Приближаясь к перекрестку, велосипедист должен быть внимательным, учитывать дорожную ситуацию и уступать дорогу участникам дорожного движения, имеющим преимущество.

• В случае пересечения отдельной велосипедной дорожки, а также дорожки для велосипедистов и пешеходов с проезжей частью (за исключением пересечения с территорией автостоянки, жилой зоной, местом отдыха и прилегающей к дороге территорией) велосипедист должен уступить дорогу водителям, движущимся по проезжей части, если средствами организации дорожного движения не установлена иная обязанность уступить дорогу.

• Проезжую часть можно пересекать по пешеходному переходу, не спешиваясь с велосипеда, но в таком случае водитель автомобиля не обязан уступать дорогу велосипедисту. Водитель, движущийся по проезжей части, должен уступить дорогу велосипедисту в случае, если велосипедист пересекает дорогу, на которую водитель поворачивает. Уступая дорогу, нужно руководствоваться знаками преимущественного права проезда, если они установлены.

• Велосипедист, приближающийся к месту пересечения с проезжей частью по дорожке, предназначенной для велосипедистов, должен снизить скорость и пересечь проезжую часть с обычной скоростью пешехода. Обычная скорость пешехода составляет ориентировочно 3–7 км/ч. И все же, велосипедист должен учитывать, что дорогу будет безопаснее пересечь, спешившись с велосипеда, чем оставаясь в седле.

• Оборудуйте велосипед белой фарой спереди и красной — сзади.

• Всегда носите шлем.

• В сумеречное время суток носите светоотражающий жилет и надевайте светоотражающий чехол на рюкзак.

• Когда вы едете на велосипеде, не слушайте в наушниках музыку или что-либо другое, так как это отвлекает внимание, которое необходимо при передвижении по дорогам.

• Во время езды на велосипеде не разговаривайте по телефону!