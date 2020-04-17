Памятка ученикам: что будет с выпускными экзаменами? Как поступить в университет?

Что будет с выпускными экзаменами?

В 9 классе выпускных экзаменов не будет. Ученики окончат основную школу на основании годовых оценок.

Если к 15-му мая ситуация в стране нормализуется достаточно для постепенного возвращения учеников в школу, то государственные экзамены для выпускников гимназий состоятся. Госэкзамены запланированы на конец мая и начало июня с учетом ограничений, которые будут действовать в стране на тот момент. Предварительно пройдут консультации и подготовка к экзаменам. Результаты госэкзаменов станут известны 30 июня.

Будут ли проводиться уровневые работы?

В этом учебном году уровневые работы проводиться не будут.

Что если чрезвычайное положение продлится до летних каникул, можно ли будет сдать экзамены летом или не будет возможности окончить школу?

Вопрос об окончании школы на случай, если чрезвычайное положение продлится до летних каникул, остается пока открытым. Министерство образования и науки считает целесообразным разрешить окончить школу на основании текущих оценок.

Как поступить в гимназию или университет, если госэкзамены отменят?

Если ситуация в стране в достаточной мере нормализуется, то после 15 мая можно будет устроить вступительные экзамены в гимназии. Их можно организовать дистанционно, либо таким образом, чтобы в одном помещении находились не более 10 человек, а ученики были рассредоточены по разным кабинетам здания школы.

Правила поступления в гимназию, профессиональное учебное заведение или высшее учебное заведение каждое образовательное учреждение устанавливает самостоятельно. Уже сейчас как вузы, так и многие гимназии заверили Министерство образования и науки, что находятся в поисках подходящих решений и готовы действовать гибко.

Когда состоятся профессиональные экзамены?

Профессиональные экзамены откладываются до улучшения ситуации.

Если профессиональные экзамены откладываются, как будет обстоять дело с окончанием профессионального учебного заведения?

Условия окончания профессионального обучения не изменились, для окончания необходимо сдать профессиональный экзамен или (если это невозможно или экзамен сдать не удалось) выпускной экзамен в учебном заведении. Во время чрезвычайного положения невозможно сдать ни профессиональный экзамен, ни выпускной экзамен, они откладываются до изменения ситуации. Таким образом, возможен перенос сроков окончания профессионального обучения.