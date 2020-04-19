Памятка гражданину: есть ли исключения из требования собираться не более двух человек?

Цель ограничений состоит в том, чтобы защитить здоровье людей, и их применяют тогда, когда это возможно и разумно делать. Например, обслуживающий персонал систем связи, укладчики труб и кабелей, строители и др., чья работа требует пребывания большего количества людей в общественных местах, смогут по-прежнему выполнять все рабочие предписания и требования безопасности и выполнять свою работу. Исключение действует и для людей, исполняющих служебные обязанности. По-прежнему нужно помнить, что на рабочем месте необходимо использовать средства для дезинфекции, пребывающие из-за границы должны две недели оставаться дома и внимательно следить за своим здоровьем. При изменении условий работы, с этим должны быть согласны обе стороны.

Те, кто работает в офисах, должны учитывать, что рекомендуемая дистанция в условиях открытого офиса составляет не менее 2 метров, важно постоянное проветривание, регулярная уборка, больных и тех, кто возможно контактировал с зараженными, а также входящих в группы риска людей, нужно по возможности отправлять домой и т.д.

В распоряжении руководителя особого положения говорится, что нахождение и передвижение в общественных местах групп более двух лиц, за исключением случаев, когда это невозможно обеспечить разумным образом, запрещено.

Куда сообщить, если видишь нарушение ограничений?

Если кто-то заметит, что ограничения нарушаются, об этом следует сообщить:

в местное самоуправление;

местной полиции;

муниципальной полиции;

охранному предприятию или

позвонив по номеру 112.



Задача полиции состоит прежде всего в том, чтобы призвать людей к порядку и указать на действующие требования. Если призыв к соблюдению порядка не помогает, физическому лицу можно назначить принудительное денежное взыскание в размере 2000 евро. Если правила, установленные руководителем чрезвычайного положения, нарушает предприниматель, ему можно назначить принудительное денежное взыскание в размере 9600 евро.



Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!