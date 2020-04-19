Памятка для волонтеров: как можно помочь разрешению кризиса в качестве добровольца?(1)
Госканцелярия подготовила список того, что может сделать каждый эстоноземелец, который хочет помочь разрешению кризиса в качестве добровольца.
Госканцелярия подготовила список того, что может сделать каждый эстоноземелец, который хочет помочь разрешению кризиса в качестве добровольца.
Позаботьтесь о здоровье и безопасности себя и других. Перед тем как начать волонтерскую деятельность убедитесь, что вы здоровы и можете защитить от вируса как себя, так и других. Помогая другим, не подвергайте опасности себя, и не будьте сами распространителем вируса. Если вы входите в группу риска — ваш возраст 60+ или вы страдаете каким-либо хроническим заболеванием — то разумно оставаться дома и не подвергать себя без причины опасности. Люди, которые входят в группу риска, могут помочь людям, например, поддерживая и беседуя с ними по телефону. Соблюдайте инструкции Департамента здоровья.
В случае, если вас призвали к волонтерской деятельности, нужно сохранять трезвый ум и быть уверенным в том, что цель, посредник и инициатор заслуживают доверия. Это позволит уберечься от мошенников.
Если вы здоровы и хотите внести свой вклад как доброволец и помочь людям, попавшим в трудности, начните со своего окружения — дома, улицы, деревни, села, общества. Важно позаботиться о том, чтобы никто не остался без внимания, или наоборот, не подверг себя опасности, помогая другим или принимая помощь. При предложении помощи нужно избегать физического контакта, для того чтобы минимизировать риски и избежать дальнейшего распространения вируса и возникновения большего ущерба.
Следите за официальными приглашениями и используйте надежные каналы для волонтерской деятельности.
Если вы хотите как доброволец предложить помощь организациям или нуждаетесь в поддержке для того, чтобы начать волонтерскую деятельность, Министерство внутренних дел рекомендует оставить заявку на сайте http://www.vabatahtlikud.ee. Там также представлены инструкции для добровольцев и для свободных объединений о том, как действовать в данной ситуации . Порталом управляет организация Eesti Külaliikumine Kodukant.
Просьбу о помощи человеку или общине, а также предложение о помощи можно также разместить на портале http://www.kogukondaitab.ee, который является платформой для соединения нуждающихся в помощи и добровольцев. Речь идет о решении, которое появилось в рамках хакатона Hack the Crisis.
Если вы являетесь предпринимателем или специалистом со специальной подготовкой и желаете в кризисной ситуации предложить государству помощь, то воспользуйтесь порталом http://www.eesti.ee/pakunabi. Речь идет о портале, созданном в сотрудничестве Министерства экономики и коммуникации и Департамента Государственных инфосистем. Предприятия, готовые предложить государству помощь в кризисной ситуации, могут отправить сюда свою заявку.
При финансовой поддержке сектора народонаселения Министерства внутренних дел, в скором времени будет разработано ИТ-решение, которое соберет все вышеперечисленные порталы на одном сайте: http://www.vabatahtlikud.ee.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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